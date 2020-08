Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - le SMI devrait ouvrir en repli dans le sillage de Wall Street et des Bourses asiatiques - SMI avant-Bourse: -0,55% à 10'097,40 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,38% à 27'687 points - Nasdaq Comp (mardi): -1,69% à 10'783 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,37% à 22'834 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse: CS Real Estate Fund Siat augmente son capital SPI: - Addex T2: liquidités 20,7 mio CHF (fin T1: 27,1 mio) résultat net -3,1 mio CHF (-4,5 mio) - Alpine Select S1: perte semestrielle attendue à 9,7 (+8,8) millions de francs suisses - Le redressement se poursuit pour Aryzta, toujours en difficulté - Ascom remporte un contrat de 1,2 million au Royaume-Uni - Elma: certains retards et reports causés par la pandémie 2020: aucune prévision en raison des incertitudes liées au Covid S1: chiffre d'affaires 68,3 mio CHF (73,3 mio) bénéfice net 0,77 mio CHF (1,7 mio) - GLKB S1: résultat d'exploitation 15,3 mio CHF (16,5 mio) produit d'exploitation 40,0 mio CHF (41,3 mio) bénéfice net 13,2 mio CHF (14,0 mio) - HBM: part dans Harmony Biosciences valorisée à 65,2 millions de dollars - Kuros: S1: résultat net -5,8 mio CHF (-5,2 mio) - Berne précommande un médicament anti-Covid-19 à Molecular Partners - Schmolz+Bickenbach: Josef Schultheis nommé directeur de la restructuration facilité de crédit de l'actionnaire de référence BigPoint dépréciation de DEW et d'Ascometal de 86,0 mio EUR Schmolz+Bickenbach T2: Ebitda ajusté -45,8 mio EUR (cons. AWP: -30,4 mio) résultat net -159,1 mio EUR (cons. AWP: -61,7 mio) La BC de Saint-Gall 2020: le résultat opération toujours attendu en hausse le résultat opérationnel toujours attendu en hausse S1: produit d'exploitation 246,7 mio CHF (237,2 mio) résultat d'exploitation 98,6 mio CHF (100,0 mio) bénéfice net 83,6 mio CHF (82,5 mio) 4,4 millions de correctifs de valeur et de provisions comptabilisés - Le CA de Sunrise recommande d'accepter l'offre de Liberty Global Liberty Global veut racheter Sunrise, 110 francs suisses par action proposés Freenet s'est engagé à céder sa participation de 24% l'offre représente une prime de 32% sur le cours moyen sera décoté de SIX en cas de reprise avant-Bourse à 106,37 CHF, offre de reprise de Global Liberty à 110 - Tecan 2020: croissance des revenus attendue proche de 10% en monnaies locales perspectives confirmées après un 1er semestre positif marge Ebitda attendue à près de 20% S1: chiffre d'affaires 310,0 mio CHF (cons. AWP: 317,0 mio) Ebitda 60,2 mio CHF (cons. AWP: 57,7 mio) bénéfice net 36,0 mio CHF (cons. AWP: 31,3 mio) avant-Bourse: +1,4% - VZ Gruppe: Philipp Heer intère la direction générale 2020: résultats et dividende attendus à la hausse S1: produit d'exploitation 159,8 mio CHF (148,8 mio) bénéfice net 56,4 mio CHF (48,7 mio) AuM 28,6 mrd CHF (End 2019: 27,6 mrd) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS: Norges Bank franchit un seuil, à 3,3% - Ascom: Norges Bank réduit à 2,99% - Credit Suisse: Blackrock relève légèrement à 5,01% - Klingelnberg: Credit Suisse Funds annonce 3,22% - Komax: Blackrock descend à 2,9% - Mobimo: Blackrock rabote légèrement à 4,95% - Zur Rose: Blackrock remonte à 3,45% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - BC de Saint-Gall: CP S1, Zurich - Flughafen Zürich: statistiques juillet DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Ems-Chemie (20,00 francs suisses) 16.09: - Richemont (1,0 franc) DIVERS - DEVISES/INTÉRÊT (8h15) - EUR/CHF: 1,0784 - USD/CHF: 0,9192 - future Conf: -40 pb à 174,63% - taux au comptant: -0,522% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,62% à 10'153 points - SLI (mardi): +0,94% à 1'556 points - SPI (mardi): +0,67% à 12'596 points - Dax (mardi): +2,04% à 12'947 points - CAC 40 (mardi): +2,41% à 5'028 points

