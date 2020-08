Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - peu de changements sont attendues à la Bourse suisse, pas d'avancées au niveau du plan de relance américain. - SMI avant-Bourse: -0,07% à 10'252,65 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,29% à 27'897 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,27% à 11'043 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,09% à 23'270 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Feintool: le CFO part en retraite en 2021, remplacé par Samuel Künzl S1: chiffre d'affaires net 212 mio CHF (332 mio) Ebit -17,4 mio CHF (+10,5 mio) résultat net -17,5 mio CHF (+4,7 mio) S2: table sur nette amélioration de la rentabilité va réduire ses effectifs en Europe en 2020 et 2021 - Highlight E&E S1: résultat d'exploitation 11,0 mio CHF (-6,4 mio CHF) résultat net 1,1 mio CHF (-12,6 mio CHF) chiffre d'affaires -27% à 172 mio CHF - Orascom: la filiale égyptienne a vu son chiffre d'affaires semestriel baisser - SIX Exchange Regulation ouvre une enquête contre U-Blox - Valiant place pour 115 millions de francs suisses de nouveaux Covered Bonds PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Montana Tech: Varta a relevé ses prévisions annuelles bond des ventes et des bénéfices pour Varta au premier semestre - Clientis group S1: bénéfice net 27,1 mio (27,1 mio CHF) - Highlight Communications a amélioré son résultat semestriel - Helvetica prévoit un dividende compris entre 4,50 et 4,75 francs suisses ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Comet: Norges Bank annonce une participation de 3,2% - Credit Suisse: Blackrock relève sa participation à 5,02% - Mobimo: Blackrock augmente ses parts à 5,06% - Sunrise: Schmitz-Morkramer/Bierbaum monte à 4,26% - Zur Rose: T. Rowe Price abaisse sa participation à 2,67% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - OFS: prix production-importation PPI juillet DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Ems-Chemie (20,00 francs suisses) 16.09: - Richemont (1,0 franc) DIVERS - DEVISES/INTÉRÊT (8h20) - EUR/CHF: 1,0751 - USD/CHF: 0,9099 - future Conf: -23 pb à 173,45% - taux au comptant: -0,455% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,18% à 10'260 points - SLI (jeudi): -0,19% à 1'572 points - SPI (jeudi): -0,05% à 12'736 points - Dax (jeudi): -0,50% à 12'994 points - CAC 40 (jeudi): -0,61% à 5'042 points

awp-robot/sw/