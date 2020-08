Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - - SMI avant-Bourse: +0,05% à 10'233,00 points (08h01) - Dow Jones (lundi): -0,31% à 27'845 points - Nasdaq Comp (lundi): +1,00% à 11'130 points - Nikkei 225 (mardi): -0,12% à 23'070 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Geberit: priorités stratégiques maintenues normalisation attendue dans le bâtiment au S2 2020: flux de trésorerie opérationnel en recul S1: Ebitda 462 mio CHF (cons. AWP: 446 mio) bénéfice net 315 mio CHF (cons. AWP: 310 mio) S2: chiffre d'affaires inférieur au S2 2019 - Nestlé Health Science rachète l'américain IM Healthscience - Novartis obtient une décision favorable d'un tribunal US sur Gilenya SPI: - Arbonia 2020: marge Ebitda de 9 à 10% renonce au versement de dividende au titre de 2019 S1: Ebitda ajusté 55,5 mio CHF (cons. AWP: 53,9 mio) bénéfice hors exceptionnels 5,5 mio CHF (cons. AWP: 6,6 mio) chiffre d'affaires 644,9 mio CHF (688,4 mio) - Aryzta échoue à trouver un terrain d'entente avec Cobas/Veraison - Bank Linth: enregistre le départ du directeur financier Urs Isenrich - Gurit n'a pas fléchi au 1er semestre malgré le coronavirus - Komax: restructuration en vue en Suisse début 2021 2020: toujours pas de feuille de route coûts allégés de 40 à 50 mio CHF a biffé environ 150 postes depuis le début de l'année S1: Ebit -4,7 mio CHF (cons. AWP: -5,5 mio) perte de 11,6 mio CHF (+10,7 mio) chiffre d'affaires 145,2 mio CHF (-28,6%) entrées de commaneds 143,8 mio CHF (-30,4%) - Medartis:S1: chiffre d'affaires 57,0 mio CHF (64,5 mio) Ebitda 5,2 mio CHF (8,7 mio) perte nette 5,8 mio CHF (+0,7 mio) 2020: pas de feuille de route moyen-terme: croissance annualisée autour de 15% en monnaies locales Manuel Schaer désigné responsable technologique - PSP S1: produit des immeubles 146,7 mio CHF (cons. AWP: 143,9 mio) bénéfice net 121,8 mio CHF (cons. AWP: 95,8 mio) Ebitda av. revalorisations 127,7 mio CHF (cons. AWP: 122,9 mio) - Schlatter: S1: chiffre d'affaires 36,6 mio CHF (54,7 mio) Ebit -3,6 mio CHF (1,9 mio) résultat net -4,0 mio CHF (+1,4 mio) S2: nouvelle perte en perspective rétablissement attendu à partir de 2021 - TKB S1: résultat d'exploitation 76,1 mio CHF (80,2 mio) bénéfice net 70,5 mio CHF (72,2 mio) produit d'exploitation 164,4 mio CHF (166,8 mio) 2020: performance moindre qu'en 2019 - VP Bank: S1: produit d'exploitation 166,8 mio CHF (162,7 mio) bénéfice net 14,4 mio CHF (35,3 mio) afflux d'argent nouveau 1 mrd CHF (1,2 mrd) avoirs sous gestion 45,6 mrd CHF (fin 2019: 47,6 mrd) réalisation des objectifs reportée à 2026 - Zur Rose a finalisé la reprise d'activités d'Apotal - Huber+Suhner S1: Ebit 25,1 mio CHF (47,8 mio) bénéfice net 19,9 mio CHF (37,4 mio) entrées de commandes 396,7 mio CHF (448,7 mio) chiffre d'affaires -15,8% à 376,7 mio CHF (447,3 mio) Huber+Suhner S2: table sur ventes stables par rapport à S1 table sur marge Ebit stable comparé au S1 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Swiss: le fonds allemand de stabilisation a donné son feu vert ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Allreal: Norges Bank réduit son engagement à 2,97% - Aryzta: Norges Bank dispose de 5,09% - Comet: Norges Bank module son engagement, à 3,25% - Inficon: 1832 Asset Management s'empare de 5,06% - Meier Tobler: Silvan Meier dispose de 66,65%/21,29% - New Value: Martin Röllin s'empare de 3,04% - Siegfried: Norges Bank dispose de 3,08% - Sunrise: Norges Bank franchit un seuil formel, à 3,01% - UBS: Dodge & Cox Int. s'enfonce sous 3% NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Arbonia: CP S1, Zurich - BC de Thurgovie: CP S1, Weinfelden - VP Bank: CP S1, Zurich - Alcon: résultats T2 (CC le 19.8) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras 16.09: - Richemont (1,0 franc) DIVERS - ras DEVISES/INTÉRÊT (08h10) - EUR/CHF: 1,0765 - USD/CHF: 0,9052 - future Conf: +28 pb à 174,25% (lundi) - taux au comptant: -0,442% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,63% à 10'228 points - SLI (lundi): +0,54% à 1'565 points - SPI (lundi): +0,65% à 12'715 points - Dax (lundi): +0,15% à 12'921 points - CAC 40 (lundi): +0,18% à 4'972 points

awp-robot/sw/