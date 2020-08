Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Recrudescence de nouvelles contaminations au Covid-19, tensions croissantes entre Washington et Pékin ou Téhéran, ainsi que craintes pour l'économie au pays de l'oncle Sam émises par sa propre Réserve fédérale ne plaident pas en faveur d'un regain d'optimisme- - SMI avant-Bourse: -0,86% à 10'220,86 points (08h01) - Dow Jones (mercredi): -0,31% à 27'693 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,57% à 11'146 points - Nikkei 225 (jeudi): -1,08% à 22'861 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Also achète dicom et renforce ses activités solutions et services - BCV: 6000 crédits Covid attribués fin juillet pour 700 mio CHF 2020: table sur évolution comparable au S1 S1: bénéfice net 158 mio CHF (cons. AWP: 170,0 mio) résultat d'exploitation 179 mio CHF (cons. AWP: 197,4 mio) produit d'exploitation 477 mio CHF (cons. AWP: 487,3 mio) provisions pour risques de crédit relevées de 20 mio CHF - HBM: la valeur nette d'inventaire augmente après l'IPO de Harmony Biosciences - Kudelski: chômage partiel, 489 équivalents plein temps en moins 2020: Ebitda attendu entre 45-55 mio USD S1: chiffre d'affaires de 320,1 mio USD (cons. AWP: 384,3 mio) Ebitda 4,9 mio USD (15,5 mio) résultat net -27,1 mio USD (cons. AWP: +0,9 mio) - LUKB 2020: bénéfice attendu au niveau des années 2016-19 (187-205 mio) S1: bénéfice net 103,5 mio CHF (100,5 mio) résultat d'exploitation 116,7 mio CHF (117,3 mio) produit d'exploitation 255,2 mio CHF (248,3 mio) - Meier Tobler: accent sur les services et l'allègement des dépenses S1: chiffre d'affaires 222 mio CHF (241,9 mio) Ebit -0,63 mio (5,6 mio) résultat -2,65 mio CHF (+0,3 mio) - Siegfried 2020: table sur croissance en ML entre 1-5% table sur légère amélioration de la marge Ebitda de base S1: chiffre d'affaires 388,1 mio CHF (cons. AWP: 384,2 mio) Ebitda de base 58,1 mio CHF (cons. AWP: 62,8 mio) marge Ebitda de base 15,0% (cons. AWP: 16,3%) bénéfice net 20,7 mio CHF (cons. AWP: 28,8 mio) - Von Roll a creusé sa perte nette au premier semestre S1: chiffre d'affaires 119,5 mio CHF (154,8 mio) Ebit -10,9 mio CHF (2,5 mio) résultat net -15,0 mio CHF (-0,6 mio) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Allreal: Norges Bank détient 3,02% - Credit Suisse: Blackrock relève sa part à 5,24% - Gurit: Martin Bisang relève sa participation à 15,15% - Sunrise: diverses annonces de participation - Zur Rose: Blackrock recule à 2,81% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - OFS: statistiques de production, commandes et chiffres - OFS: statistiques marché de l'emploi au T2 - BC vaudoise: CP S1, Lausanne - BC de Lucerne: CP S1, Zurich DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: AFD: excédent commercial juillet 2,58 mrd CHF (AVS) AFD: exportations horlogères non ajustées juillet 1,58 mrd CHF (nom -35%) AFD: exportations juillet +2,3% sur un mois réel, nominal +1,1% (AVS) AFD: importations juillet +1,1% sur un mois réel, nominal +2,5% (AVS) - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras 16.09: - Richemont (1,0 franc) DIVERS - DEVISES/INTÉRÊT (08h15) - EUR/CHF: 1,0835 - USD/CHF: 0,9149 - future Conf: +23 pb à 174,25 - taux au comptant: -0,471% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +1,39% à 10'310 points - SLI (mercredi): +1,17% à 1'572 points - SPI (mercredi): +1,32% à 12'828 points - Dax (mercredi): +0,74% à 12'977 points - CAC 40 (mercredi): +0,79% à 4'977 points

awp-robot/sw/