Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ouverture attendue en hausse, espoirs ravivés d'un traitement contre le Covid-19 - SMI avant-Bourse: +0,32% à 10'340,83 points (08h00) - Dow Jones (lundi): +1,35% à 28'308 points - Nasdaq Comp (lundi): +0,60% à 11'380 points - Nikkei 225 (mardi): +1,47% à 23'323 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse: intégration des activités de Neue Aargauer Bank économies annuelles brutes de 100 mio dès 2022 109 filiales restantes en Suisse, contre 146 actuellement frais de restrucuration autour de 75 millions fusion des unités Direct Banking et Digitalization&Products réduction de postes inévitable à NAB et Swiss Universal Bank réaligne ses activités en Suisse - Swisscom: indices d'abus de position dominante dans large bande (Comco) dans le viseur de la Comco SPI: - Aryzta: le conseiller en droits de vote ISS en faveur de M. Schmid - Bossard: premiers indices d'un rétablissement observés S1: bénéfice net 31,6 mio CHF (41,6 mio) - Castle PE: perte semestrielle de 7,9 millions de dollars - CPH: Perlen Packaging construit une usine au Brésil - HBM: la vente de Forbius fait monter la VNI par action de 1% - Helvetia S1: avertissement sur perte nette de 20 millions - Leclanché retire une troisième tranche du convertible de Yorkville - LLB S1: résultat net 60,2 mio CHF (61,1 mio) produit d'exploitation 210,4 mio CHF (223,7 mio) afflux d'argent frais 1,0 mrd CHF défauts de crédit pour 13,8 mio CHF - Peach Property S1: revenus locatifs 27,4 mio CHF (19,3 mio) taux de vacance 8,2 % (10,7%) bénéfice 14,9 mio CHF (22,3 mio) - Swiss Prime S1: revenus locatifs 219,9 mio CHF (cons. AWP: 220,5 mio) bénéfice net 269,7 mio CHF (cons. AWP: 277,0 mio) Ebit 313,6 CHF (AWP cons. AWP: 331,2 mio) - Stadler: nette accélération attendue au second semestre taux versement dividende 60% du bénéfice net confirmé 2020: marge Ebit attendue à plus de 5% ventes attendues en légère baisse moyen terme: objectif marge Ebit de 8 à 9% confirmé S1: chiffre d'affaires 934,7 mrd CHF (cons. AWP: 1,05 mrd) Ebit 5,0 mio CHF (cons. AWP: 27,2 mio) résultat net 15,7 mio CHF (27,5 mio) entrées de commandes 3,12 mrd CHF (2,32 mrd) - TX Group: économies de 70 millions chez Tamedia sur trois ans S1: chiffre d'affaires 431,2 mio CHF (524,1 mio) Ebit -107,5 mio CHF (41,0 mio) résultat net -109,4 mio CHF (53,6 mio) écart d'acquisition négatif de 85 millions de francs suisses - Vetropack 2020: marge opérationnelle inférieure à 2019 S1: chiffre d'affaires 323,8 mio CHF (cons. AWP: 328,7 mio) Ebit 40,9 mio CHF (cons. AWP: 34,9 mio) bénéfice net 46,3 mio CHF (cons. AWP: 32,5 mio) S2: modeste augmentation des volumes en glissement semestriel - Zehnder: Veraison vend le reste de sa participation de près de 3% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - SIX Group 2020: produit d'exploitation attendu à 1,3 mrd CHF S1: bénéfice net 184,2 mio CHF (32,4 mio) produit d'exploitation 624,1 mio CHF (551,7 mio) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Allreal: Norges Bank détient une participation 2,94% - Credit Suisse: Dodge&Cox abaisse sa participation à 4,99% - BlackRock à 4,97% - Vifor: Blackrock réduit son engagement à 4,77% - Zehnder: Veraison vend le reste de sa participation de près de 3% - Zur Rose: Blackrock réduit son exposition à 2,87% PRESSE MARDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - OFS: baromètre de l'emploi au T2 - QuickLine: CC résultats S1 - SPS: CP S1, Zurich DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - OFS baromètre de l'emploi T2: emploi total -0,6% sur un an à 5,095 mio indicateur perspectives 1,01 (-3,4% sur un an) - international: - Allemagne: déficit public de 3,2% au 1er semestre HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - ras DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0766 - USD/CHF: 0,9114 - future Conf: +13 pb à 174,43% (lundi) - taux au comptant: -0,483% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,88% à 10'308 points - SLI (lundi): +1,12% à 1'573 points - SPI (lundi): +0,84% à 12'832 points - Dax (lundi): +2,36% à 13'067 points - CAC 40 (lundi): +2,28% à 5'008 points

awp-robot/