Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - reprise en vue après les annonces de la Fed - SMI avant-Bourse: +0,29% à 10'270,50 points (08h01) - Dow Jones (jeudi): +0,57% à 28'492 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,34% à 11'625 points - Nikkei 225 (vendredi): -1,65% à 22'825 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: ferme l'unité de production Diabete Care à Puerto Rico obtient un feu vert aux USA pour un test génétique en oncologie - SGS reprend le groupe français Moreau, chiffre d'affaires 2,8 mio EUR SPI: - Achiko vend ses parts dans EmpatKali et se concentre sur les tests Covid-19 - Aryzta: zRating en faveur d'Urs Jordi à la présidence - CFT S1: bénéfice d'exploitation 58,1 mio CHF (39,5 mio) bénéfice net 48,7 mio CHF (34,2 mio) - MCH fait recours contre la décision de la Copa du 20 août MCH reporte la publication de ses chiffres S1 du 2 au 30 septembre - Zug Estates: 2020: revenus locatifs attendus en hausse Ebit avant revalorisations nettement en dessous de 2019 S1: bénéfice 8,3 mio CHF (cons. AWP: 20,6 mio) bénéfice hors reval. 11,9 mio CHF (cons. AWP: 19,0 mio) EBIT avant revalorisation 28,3 mio CHF (cons. AWP: 26,4 mio) produit des immeubles 28,2 mio CHF (cons. AWP: 27,2 mio) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Salt S1: chiffre d'affaires de 490,0 mio CHF (500,1 mio) Ebitda 203,3 mio CHF (214,6 mio) - Viseca, l'ex-Aduno, a plongé dans le rouge au 1er semestre - ZKB 1 milliard de francs suisses de crédits Covid octroyés pas de renforcement des défauts de crédits liés au coronavirus S1: bénéfice net 537 mio CHF (418 mio) produit d'exploitation 1,3 mrd CHF (1,2 mrd) résultat d'exploitation 469 mio CHF (419 mio) avoirs clientèle 337,8 mrd CHF (315,5 mrd) afflux net argent frais 13,6 mrd CHF (2,5 mrd) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Basilea: UBS détient 10,01% en positions d'achat - Komax: Blackrock franchit la barre des 3% PRESSE VENDREDI - Aryzta veut se séparer seulement de ses activités US The Market - Glencore préfère une vente de Mopani à une participation minoritaire Reuters NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - DEVISES/TAUX (08h25) - EUR/CHF: 1,0754 - USD/CHF: 0,9060 - future Conf: -25 pb à 173,39% (jeudi) - taux au comptant: -0,46% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,77% à 10'310 points - SLI (jeudi): -0,67% à 1'564 points - SPI (jeudi): -0,64% à 12'772 points - Dax (jeudi): -0,71% à 13'096 points - CAC 40 (jeudi): -0,64% à 5'016 points

awp-robot/sw/