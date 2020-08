Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - rebond attendu dans le sillage de Wall Street - SMI avant-Bourse: +0,47% à 10'212,47 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,57% à 28'654 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,60% à 11'696 points - Nikkei 225 (lundi): +1,29% à 23'179 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Kühne+Nagel conclut un partenariat avec Verdeex en Colombie - Nestlé: veut racheter l'intégralité d'Aimmune Therapeutics contribution d'Aimmune à la performance opérationnelle dès 2021 la transaction valorise Aimmune à 2,6 mrd USD - Novartis présente des données positives avec Inclisiran et LNP023 SPI: - Hiag S1: bénéfice net 22,1 mio CHF (cons. AWP: 7,3 mio) produit des immeubles 29,5 mio CHF (cons. AWP: 29,7 mio) Hiag S2: résultat opérationnel immobilier attendu supérieur au S1 - Idorsia entame un partenariat de distribution avec Syneos Health aux USA - Leclanché a finalisé son projet commun avec le néerlandais S4 Energy - Pierer Mobility S1: chiffre d'affaires 600,0 mio EUR (754,9 mio) résultat -10,3 mio EUR (27,2 mio) S2: hausse des ventes attendue à plus de 800 mio EUR 2020: marge Ebit attendue entre 4-6% - Polyphor: contrat de licence en Chine avec Fosun Pharma pour le balixafortide - Schmolz+Bickenbach: invitation à une AG extraordinaire diminution de capital par baisse de valeur nominale changement de raison sociale pour Swiss Steel Group - SF Urban S1: bénéfice net 4,8 mio CHF (8,5 mio) produit des loyers 12,9 mio CHF (13,7 mio) bénéfice net avant revalorisations 5,5 (7,5) mio CHF - SIG Combibloc rabote sa direction, départ du directeur des ventes Markus Boehm - Varia US: 98% des revenus locatifs encaissés en août PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Swissport: accord de financement finalisé les nouveaux créanciers détiendront 75% de l'entreprise CEO: opportunités d'achat grâce aux changements dans l'actionnariat ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Credit Suisse: Blackrock franchit la marque des 5% - Dufry: Goldman Sachs détient plus de 5% - Forbo: UBS Fund Management passe sous le seuil des 5% PRESSE VENDREDI SOIR - Aryzta susciterait l'intérêt de la société US Elliott Management Bloomberg PRESSE LUNDI - Swiss a retiré 750 sièges en cabine pour transporter des marchandises CH Medias NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFS: recettes commerce de détail juillet nominal +3,4% - réel +4,1% (CVS) - international: Chine: léger tassement de l'activité manufacturière en août Japon: bond de la production industrielle en juillet HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0755 - USD/CHF: 0,9039 - future Conf: +16 pb à 13,55% (vendredi) - taux au comptant: -0,389% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,74% à 10'164 points - SLI (vendredi): -0,55% à 1'555 points - SPI (vendredi): -0,75% à 12'676 points - Dax (vendredi): -0,48% à 13'033 points - CAC 40 (vendredi): -0,26% à 5'003 points

