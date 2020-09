Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Soutenue par des indications préalables en provenance d'outre-Atlantique. - SMI avant-Bourse: +0,44% à 10'233,95 points (08h01) - Dow Jones (mardi): +0,76% à 28'646 points - Nasdaq Comp (mardi): +1,39% à 11'940 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,47% à 23'246 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Swiss Life REF acquiert un portefeuille immobilier de 500 millions de francs suisses - Credit Suisse: la Finma ouvre une procédure d'enforcement sur l'espionnage la banque coopèrera avec la Finma - Roche lancera un test rapide d'antigène SARS-CoV-2 dans l'UE en septembre - SGS entame une étude avec Biophytis pour un traitement au Covid-19 - Zurich: Ericson Chan nommé responsable information et numérique Kathleen Savio nommée responsable de la transformation Jack Howell responsable de la division Global Business Platforms fonde une nouvelle unité Global Business Platforms SPI: - Salt entame des démarches judiciaires contre Sunrise - Aevis Victoria acquiert Centre Médical Bienne - CFT s'empare de la société néo-zélandaise OM Wholesale - Jungfraubahn: Heinz Karrer amené à être président du conseil en 2022 2020: malgré la perte, Ebitda positif attendu S1: résultat -11,5 mio CHF (23,9 mio) revenus des transports 35,0 mio CHF (79,0 mio) - Santhera exerce son option sur le vamorolone de Reveragen auprès d'Idorsia PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Cassiopea: LLB Swiss Investment AG détient une participation de 3,63% - Comet: Norges Bank abaisse sa participation à 2,69% - Komax: BlackRock détient une participation de 3,06% - Landis+Gyr: Norges Bank détient une participation de 3,09% - Mobilezone: BlackRock détient une participation de 3,05% - New Value: Urs Meyer abaisse sa participation à 9,13% - U-blox: Sumitomo détient une participation de 3,02% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - Credit Suisse: CP la banque d'investissement en Suisse, Zurich DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - DEVISES/TAUX (08h12) - EUR/CHF: 1,0805 - USD/CHF: 0,9115 - future Conf: +3 pb à 173,49% (mardi) - taux au comptant: -0,395% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,53% à 10'189 points - SLI (mardi): +0,42% à 1'557 points - SPI (mardi): +0,45% à 12'716 points - Dax (mardi): +0,22% à 12'974 points - CAC 40 (mardi): -0,18% à 4'938 points

awp-robot/sw/