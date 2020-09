Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - L'accès de faiblesse dans les échanges tardifs jeudi risque de se prolonger dans le négoce matinal vendredi, dans l'attente des données officielles sur l'emploi aux Etats-Unis. - SMI avant-Bourse: -0,01% à 10'219,89 points (08h04) - Dow Jones (jeudi): -2,78% à 28'293 points - Nasdaq Comp (jeudi): -4,96% à 11'458 points - Nikkei 225 (vendredi): -1,16% à 23'193 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: test pour détecter et différencier le Covid-19 de la grippe SPI: - Calida: le CEO Reiner Pichler quitte l'entreprise - Kudelski décroche une commande d'Amazon - Obseva: H.C. Wainwright a acquis 6,4 millions d'actions à 2,869 USD l'unité table sur un produit total de 18,5 mio USD pour son émission - Relief Therapeutics: Gilles Della Corte nommé responsable médical PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Admicasa acquiert le constructeur von Gunten Baumanagement - Départ du patron de BLS ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Credit Suisse: Blackrock étoffe son engagement à 5,01% - Evolva annonce une part propre de 4,3/35,8% et Marc Catellani de 22,68% - Kardex: Invesco repasse sous la barre des 5% - Landis+Gyr: Norges Bank franchit le seuil des 3% - Lem: Capital Group détient 3,02% - Nestlé: Blackrock porte sa participation à 5% - Obseva annonce le prix de l'offre d'actions souscrites - Santhera: Idorsia détient une part de 11,97% et JPMorgan de 25,909% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - DEVISES/TAUX (08h12) - EUR/CHF: 1,0778 - USD/CHF: 0,9096 - future Conf: -21 pb à 174,25% (jeudi) - taux au comptant: -0,461% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -1,58% à 10'221 points - SLI (jeudi): -1,90% à 1'554 points - SPI (jeudi): -1,62% à 12'729 points - Dax (jeudi): -1,40% à 13'058 points - CAC 40 (jeudi): -0,44% à 5'010 points

awp-robot/sw/