Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Les intervenants espèrent une poursuite du mouvement de rétablissement amorcé en fin de semaine dernière. La séance risque toutefois de rester calme, en raison notamment d'un jour férié outre-Atlantique, pendant lequel Wall Street demeurera fermée. La saison des résultats marque une pause et l'agenda conjoncturel est largement vide. - SMI avant-Bourse: +0,59% à 10'213,19 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -0,56% à 28'133 points - Nasdaq Comp (vendredi): -1,27% à 11'313 points - Nikkei 225 (lundi): +NA% à 23'104 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Presse: deux nouveaux cas de surveillance chez Credit Suisse - Novartis peaufine le dosage de son antiasmathique Enerzair Breezhaler - Roche: la FDA homologue Gavreto pour le cancer du poumon - Nouvelle cheffe du personnel chez Swisscom (SUPPRIMER?) SPI: - Burkhalter S1: chiffre d'affaires 235,3 mio CHF (241,0 mio) Ebit 2,7 mio CHF (11,4 mio) résultat net 1,6 mio CHF (8,8 mio) S2: vise marge Ebit d'environ 6% - Medacta: S1: bénéfice net 9,7 mio EUR (11,3 mio) - MCH: le salon Habitat-Jardin est définitivement abandonné - New Value: feu vert des actionnaires à toutes les propositions - Pargesa: la fusion Pargesa-Parjointco approuvée par les actionnaires PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Fusion Alpiq: demande de révision du dédommagement déposée - Solides résultats pour Immofonds, augmentation de capital prévue - Vente de livres: Payot et Migros Genève trouvent un accord - Un visiteur du Swiss Economic Forum à Montreux positif ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Comet: Norges Bank relève sa participation à 3,12% - Credit Suisse: Dodge & Cox augmente à 5,001%, Blackrock détient 5,01% - Meier Tobler: Silvan Meier recule à 56,52% - Nestlé: Blackrock abaisse sa part à 4,98% - Polyphor: CS Fund Management passe à 6% - Sunrise: Norges recule à 4,73% - Swissquote détient 3,45% et 3,032% en propres PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - BNS: réserves de devises fin août - Alpine Select: résultats S1 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0814 - USD/CHF: 0,9141 - future Conf: -13 pb à 174,12% - taux au comptant: -0,47% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,66% à 10'153 points - SLI (vendredi): -0,76% à 1'543 points - SPI (vendredi): -0,81% à 12'627 points - Dax (vendredi): -1,65% à 12'843 points - CAC 40 (vendredi): -0,89% à 4'965 points

awp-robot/sw/