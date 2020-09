Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Prudence des investisseurs avant la réunion de la BCE - SMI avant-Bourse: +0,31% à 10'438,88 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +1,60% à 27'940 points - Nasdaq Comp (mercredi): +2,71% à 11'142 points - Nikkei 225 (jeudi): +0,86% à 23'231 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Kühne+Nagel investit dans un réseau de distribution de vaccins - Logitech: les actionnaires donnent leur accord à l'AG - Roche: résultats d'études positifs pour Enspryng contre la NMOSD - Roche et Novartis sanctionnés pour entente autour du Lucentis en France SPI: - Allreal veut construire des appartements à Zurich pour 75 millions de francs suisses - Aluflexpack acquiert la polonaise Top-Systems - La BCBE s'allie avec Hypothekarbank Lenzburg pour les actifs numériques - Dufry prévoit une augmentation de capital de 500 millions de francs suisses - Kudelski: la filiale Security se renforce en France - Vaudoise Assurances: Jan Ellerbrock quitte la direction Assurances rachète 20'000 de ses propres actions PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Alpiq a finalisé la vente de Flexitricity à Quinbrook - Les primes automobiles diffèrent en fonction des régions (étude) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS: Norges Bank recule à 2,97% - Credit Suisse: Blackrock augmente sa participation à 5,12% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds monte à 3,02% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: BAK: prévision PIB 2020 remontée -4,5% contre -5,8% auparavant BAK: prévision PIB 2021 abaissée à +3,7% contre 6,0% auparavant Le groupe d'experts du Seco table sur un recul d'env. 5% du PIB (av.-6,2%) Le Seco table sur un taux de chômage sous 3,5% en 2020 - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0769 - USD/CHF: 0,9105 - future Conf: +48 pb à 174,53% (mercredi) - taux au comptant: -0,466% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +1,52% à 10'407 points - SLI (mercredi): +1,52% à 1'579 points - SPI (mercredi): +1,44% à 12'914 points - Dax (mercredi): +2,07% à 13'237 points - CAC 40 (mercredi): +1,40% à 5'043 points

awp-robot/sw/