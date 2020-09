Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - poursuite du mouvement de correction en vue - SMI avant-Bourse: -0,23% à 10'363,34 points (08h01) - Dow Jones (jeudi): -1,45% à 27'535 points - Nasdaq Comp (jeudi): -1,99% à 10'920 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,73% à 23'405 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Lafarge: Ports de Paris renforce ses contrôles et envisage des sanctions - Roche: données d'études positives pour Ocrevus contre la sclérose en plaques SPI: - Aryzta: Veraison veut faire examiner l'offre de rachat par le nouveau CA confirme être en pourparlers avec Elliott Advisors en vue d'un rachat - Flughafen Zürich: 725'337 passagers en août (-76,7% sur un an) - Fundamenta Real Estate S1: Ebit 13,2 mio CHF (13,7 mio) produit des immeubles 16,2 mio CHF (14,3 mio) bén. net avec valorisations de 8,8 (10,1) Mio CHF évolution solide attendue au S2 - Kuros prévoit une augmentation de capital de 15 mio CHF - Nouveau responsable des ressources humaines pour Lem - Lindt&Sprüngli dévoile une fontaine de chocolat de 9 mètres de haut - Mikron: Paul Zumbühl sera proposé comme président à l'AG en avril - Sunrise: le tribunal de commerce rejette la demande de Salt - Santhera: recrutement de patients pour une étude pivot terminé - Siegfred rembourse un emprunt de 100 millions CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Syz dans le viseur de la Finma pour ses liens avec un Angolais Gotham City (en ligne) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS: Norges Bank monte à 3,02% - Dufry: Blackrock annonce une participation de 3,43% - Komax: Blackrock réduit sa participation à 2,88% - Mobilezone: Blackrock étoffe sa participation à 3% - Partners Group: les partenaires fondateurs réduisent leur participation - Santhera: JPMorgan réduit ses parts à 24,444% - Swiss Re: Blackrock a une participation de 5,34% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Le PIB britannique poursuit son rebond en juillet (+6,6%) HORS DIVIDENDE DIVERS - ras DEVISES/TAUX (08h14) - EUR/CHF: 1,0769 - USD/CHF: 0,9100 - future Conf: -37 pb à 170,71% (jeudi) - taux au comptant: -0,454% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,18% à 10'387 points - SLI (jeudi): -0,14% à 1'577 points - SPI (jeudi): -0,19% à 12'890 points - Dax (jeudi): -0,21% à 13'209 points - CAC 40 (jeudi): -0,38% à 5'024 points

