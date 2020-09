Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ouverture attendue à l'équilibre, malgré le faste de Wall Street - SMI avant-Bourse: +0,03% à 10'460,87 points (08h00) - Dow Jones (lundi): +1,18% à 27'993 points - Nasdaq Comp (lundi): +1,87% à 11'057 points - Nikkei 225 (mardi): -0,56% à 23'428 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Lonza et Humanigen renforcent leurs capacités pour les candidats Covid-19 - Coopération entre Roche et l'hôpital universitaire de Bâle SPI: - Aryzta: Andreas Schmid retire sa candidature à la présidence - Crealogix 2019/20: perte nette 5,4 mio CHF (-6,3 mio) à nouveau pas de dividende proposé 2020/21: marge Ebitda ajustée attendue en hausse - Dufry décroche un nouveau contrat de 12 ans auprès de l'aéroport d'Istanbul - Helvetia S1: primes brutes 5,66 mrd CHF (5,97 mrd) ratio combiné 95,9% (92,5%) résultat net -16,9 mio CHF (289,7 mio) fonds propres 6,24 mrd CHF (5,57 mrd) bon espoir de réaliser les objectifs 20.20 - Leclanché: scission en deux entités opérant de manière autonome crédit relais de 34 mio CHF de l'actionnaire de référence conversion de 61 mio CHF de dettes en fonds propres - Newron S1: résultat -10,5 mio EUR (-14,0 mio) liquidités 39,4 mio EUR (fin 2019: 39,2 mio) - Relief Therapeutics S1: Ebitda -1,25 mio CHF (-0,53 mio) résultat net 8,25 mio CHF (-0,56 mio) - Siegfried: contrat avec Biontech pour remplissage vaccin Covid-19 contrat avec Biontech montant à deux chiffres en millions indication avant-Bourse: +1,9% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS: Norges Bank passe sous la barre des 2,86% - Credit Suisse: Blackrock détient 5,01% - Dufry: Blackrock repasse sous le seuil des 3% - MCH: Aleks Rubin annonce une participation de 4,02% - Mobilezone: Blackrock passe sous la barre des 3% - Siegfried: Norges Bank passe sous la barre des 3% - Zur Rose: Blackrock détient 2,64%, UBS 10,22%, JPMorgan 3,002% PRESSE MARDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - OFS: prix production-importation PPI août - Helvetia: CP S1, Zurich DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Chine: les ventes de détail en hausse, une première depuis l'épidémie HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - L'Iata demande au Canada de rouvrir ses frontières fermées depuis mars - Covid-19: tours de vis sanitaires dans le monde pour éviter le reconfinement DEVISES/TAUX (08h12) - EUR/CHF: 1,0782 - USD/CHF: 0,9066 - future Conf: +18 pb 171,27% (lundi) - taux au comptant: -0,467% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,17% à 10'457 points - SLI (lundi): +0,20% à 1'587 points - SPI (lundi): +0,14% à 12'962 points - Dax (lundi): -0,07% à 13'194 points - CAC 40 (lundi): +0,35% à 5'052 points

