AMBIANCE - Peu de changement attendu avant la publication du compte-rendu de la réunion de la Fed prévue ce soir - SMI avant-Bourse: +0,02% à 10'521,88 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +0,01% à 27'996 points - Nasdaq Comp (mardi): +1,21% à 11'190 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,03% à 23'462 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Geberit lance un programme de rachat d'actions jusqu'à 500 millions de francs suisses - Julius Bär: négocie un règlement avec le DoJ dans l'affaire Fifa règlement Fifa potentiellement supérieur à 10 millions - Roche: extension d'homologation aux USA pour un test cytologique - Zurich: La High Court britannique confirme la position sur le coronavirus les coûts du coronavirus dépasseront les 750 mio USD annoncés SPI: - Aryzta: Annette Flynn se retire du conseil d'administration - BVZ 2020: pertes attendues autour de 50 millions de francs suisses S1: résultat net -8,8 mio CHF (+7,3 mio) produit total 57,6 mio CHF (86,1 mio) - SoftwareOne S1: Ebitda 102,3 mio CHF (cons. AWP: 115,0 mio) SoftwareOne 2020: marge Ebitda comparable à celle du S1 SoftwareOne 2022: objectifs reconduits SoftwareOne S1: bénéfice brut 370,8 mio CHF (cons. AWP: 375,8 mio) chiffre d'affaires total 3,94 mrd CHF (3,96 mrd) bénéfice net 66,7 mio CHF (cons. AWP: 63,7 mio) - Landis+Gyr: collaboration avec Vodafone dans la gestion énergétique PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Fonds douteux: l'Angola demande une entraide judiciaire à la Suisse - Le magnat russe Viktor Vekselberg affronte Postfinance en justice ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Dufry annonce une volée de variations dans son actionnariat - Forbo: Blackrock passe un seuil, à 3,02% - Georg Fischer: Norges Bank s'enfonce sous un seuil 2,98% - Santhera: JPMorgan détient 24,035% - Sunrise: Blackrock monte à 7,91%, Norges Bank à 5,55% - Swiss Re: Blackrock dispose de 5,33% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - CS: CP "économie suisse, qu'est-ce qui nous attend - en 2021?", Zurich - Pictet: CP perspectives des marchés 2020 (en ligne) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui - Richemont (1,00 CHF) 18.09.: - Logitech (0,8029 CHF) DIVERS - DEVISES/TAUX (8h17) - EUR/CHF: 1,0755 - USD/CHF: 0,9081 - future Conf: +23 pb à 171,50% - taux au comptant: -0,462% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,60% à 10'520 points - SLI (mardi): +0,38% à 1'593 points - SPI (mardi): +0,53% à 13'030 points - Dax (mardi): +0,18% à 13'218 points - CAC 40 (mardi): +0,32% à 5'068 points

