Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - une ouverture stable est attendue, indications américaines mitigées - SMI avant-Bourse: +0,04% à 10'523,57 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,47% à 27'902 points - Nasdaq Comp (jeudi): -1,27% à 10'910 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,10% à 23'342 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Clariant va construire une usine dernier cri en Chine - Covid-19: un médicament de Roche réduit le recours au respirateur lance un nouveau test quantitatif des anticorps du Covid-19 - Vifor cède OM Pharma pour 435 mio CHF à Optimus SPI: - Aevis 2020: marge Ebitda et cashflow devraient rester positifs S1: chiffre d'affaires 346,6 mio CHF (351,8 mio) Ebit -9,4 mio CHF (201,1 mio) perte nette -14,1 mio CHF (+202,1 mio) - Airesis S1: résultat net -18,5 mio CHF (-1,88 mio) S2: reprise des ventes et résultat net positif pour Le Coq Sportif - Also nomme Jan Bogdanovich à la direction générale - Datacolor: Kevin Quinn nommé membre de la direction de groupe - Emmi acquiert l'américain Indulge Desserts - Peach Property: acquisition de 4800 appartements en Allemagne revenus locatifs étoffés de 26% - Helvetica Property Investors prévoit une augmentation de capital pour HSO - Swissgrid: trois variantes pour la ligne THT entre Innertkirchen et Ulrichen PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Dufry: Norges Bank redescend à 4,38% du capital - Galenica: Norges Bank passe sous un seuil, à 2,94% - Lafargeholcim: Blackrock détient 5,06% - Obseva: Medicxi Ventures Management réduit son engagement sous 3% - PSP: Alony Hetz a encore réduit sa participation - Sunrise: Blackrock abaisse à 7,25%, Norges Bank remonte à 4,58% - Sunrise: Norges Bank remonte à 4,58% du capital - Swiss Re: BlackRock modère sa participation à 5,25% - Vifor Pharma: Blackrock relève son engagement 5,27% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - KPMG: CP "Clarity on Healthcare", Zurich DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui - Logitech (0,8029 CHF) DIVERS - DEVISES/TAUX (8h15) - EUR/CHF: 1,0767 - USD/CHF: 0,9085 - future Conf: +34 pb à 171,79% (jeudi) - taux au comptant: -0,465% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,31% à 10'519 points - SLI (jeudi): -0,36% à 1'596 points - SPI (jeudi): -0,33% à 13'040 points - Dax (jeudi): -0,36% à 13'208 points - CAC 40 (jeudi): -0,69% à 5'040 points

awp-robot/sw/