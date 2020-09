Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Ouverture escomptée en baisse en raison d'incertitudes grandissantes et d'une clôture en repli pour les indices américains - SMI avant-Bourse: -1,19% à 10'206,90 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -1,92% à 26'763 points - Nasdaq Comp (mercredi): -3,02% à 10'633 points - Nikkei 225 (jeudi): -1,21% à 23'063 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Nouveau revers pour AC Immune et Roche contre la maladie d'Alzheimer - Vifor: échec pour le Ferinject contre les déficiences cardiaques SPI: - Meier Tobler CFO: le deuxième semestre a bien débuté - Blackstone Resources: quadruple son bénéfice semestriel S1: bénéfice net 19,8 mio CHF (5,1 mio) - Groupe Minoteries améliore sa rentabilité opérationnelle au 1er semestre Minoteries 2020: table sur un "bon" résultat Minoteries S1: chiffre d'affaires net 73,0 mio CHF (66,7 mio) bénéfice net 2,3 mio CHF (2,8 mio) - Mobilezone se lie avec Carvolution pour des abonnements automobiles va coopérer avec Carvolution - PSP acquiert trois immeubles commerciaux à Genève, relève son objectif 2020: Ebitda désormais attendu à près de 270 mio CHF achète trois immeubles en ville de Genève - Investora 2020 - Peach Property préfère les villes allemandes de catégorie "B" - Mobimo se verrait bien du côté de Bâle ou Berne - Hiag veut investir 2,6 milliards de francs suisses d'ici 2029 - Cosmo laisse entrevoir des chiffres noirs en 2020 - Addex Therapeutics mise sur 1 milliard de recettes aux USA PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Alpiq: la centrale hydroélectrique de Gösgen prolonge sa concession - Banque Syz: blâme de la Finma pour manquements lutte contre le blanchiment - Immofonds lance son augmentation de capital le 7 octobre ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB annonce une participation propre de 3,031%/4,0204% - Aryzta: Cobas détient 9,4%, CI/Blackcreek une position de vente de 2,62% - Blackstone Resources: Ulrich Ernst monte à 74,75% - Credit Suisse: Blackrock étoffe légèrement sa participation à 5,11% - Intershop: Blackrock détient désormais 3,31% - Julius Bär: Blackrock réduit son engagement à 4,8% - Komax: Blackrock annonce une participation de 2,78% - Lafargeholcim: Blackrock augmente sa participation à 5,05% - Landis+Gyr: Norges Bank étoffe sa participation à 3,01% - Vifor Pharma: Blackrock réduit son engagement à 4,76% - Zur Rose: Schmitz-Morkramer/Bierbaum annonce une participation de 4,84% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - BNS: appréciation de la politique monétaire DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - Fiscalité: le Conseil National se penche sur l'initiative 99% - La grande majorité des Suisses se méfient des GAFAM - Coronavirus: restrictions controversées en France, masques à Munich - Coronavirus: la Belgique place le canton de Genève en zone rouge dès vendredi DEVISES/TAUX (08h13) - EUR/CHF: 1,0765 - USD/CHF: 0,9234 - future Conf: (mercredi: +30 pb à 171,51%) - taux au comptant: -0,492% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,25% à 10'330 points - SLI (mercredi): +0,12% à 1'559 points - SPI (mercredi): -0,15% à 12'843 points - Dax (mercredi): +0,39% à 12'643 points - CAC 40 (mercredi): +0,62% à 4'802 points

awp-robot/sw/