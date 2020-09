Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Léger rebond attendu à l'ouverture - SMI avant-Bourse: +0,40% à 10'242,74 points (08h01) - Dow Jones (jeudi): +0,20% à 26'815 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,37% à 10'672 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,57% à 23'219 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Julius Bär: contraint à payer les avoirs dans l'affaire en Allemagne de l'Est montant de 150 mio CHF couvert par des provisions - Schindler: Sabine Simeon-Aissaoui nommée cheffe Escalators and Supply Chain - Swiss Re: changement dans l'organisation de Corporate Solutions SPI: - Perrot Duval rembourse son emprunt 2017-2023 plus tôt - Phoenix Mecano s'empare de la société allemande Bewatec - SHL S1: chiffre d'affaires 19,5 mio USD (19,8 mio) bénéfice 0,1 mio USD (3,9 mio) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Axpo: nouvel administrateur pour la centrale nucléaire de Leibstadt - Helvetica Property prévoit une augmentation de capital de 27 millions CHF - Pour le patron de Migros, 2020 pourrait être une année record ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Aryzta: Lodbrok Capital annonce une participation de 3,04% - Ina Invest: CACEIS (Switzerland) monte à 5,06% - Landis+Gyr: Norges Bank annonce une participation de 2,93%, UBS Funds a 3,08% - Leclanché: Bruellan Holding voit sa participation diluée à 3,2% - Leonteq: le groupe Raiffeisen/Ruflin détient 39,98% - Peach Property: Ares s'empare de 63,43% en positions d'achat - SF Urban: Hans-Peter Bauer annonce des parts de 66,554% - SGS: Blackrock passe sous un seuil, à 4,85% - SIG Combibloc: Blackrock relève sa participation à 3,04% - Zur Rose: Norges Bank possède une participation de 3,07% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Zwahlen&Mayr: résultats S1 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE DIVERS - Déjà prêts ou encore à l'état de brouillon, les plans de relance en Europe - A 60 ans, l'Opep affaiblie par une demande d'or noir en berne - USA: les inégalités raciales ont coûté 16'000 milliards de dollars DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0814 - USD/CHF: 0,9267 - future Conf: -4 pb à 171,64% - taux au comptant: -0,486% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -1,15% à 10'212 points - SLI (jeudi): -1,23% à 1'540 points - SPI (jeudi): -1,10% à 12'702 points - Dax (jeudi): -0,29% à 12'607 points - CAC 40 (jeudi): -0,83% à 4'763 points

awp-robot/sw/