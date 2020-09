Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive, dans le sillage d'indicateurs très favorables à Wall Street - SMI avant-Bourse: +0,92% à 10'310,34 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +1,34% à 27'174 points - Nasdaq Comp (vendredi): +2,26% à 10'914 points - Nikkei 225 (lundi): +0,94% à 23'423 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: extension d'homologation pour Tecentriq et Avastin au Japon efficacité prouvée de l'Evrysdi (rsidiplam) chez les nouveaux-nés - Sonova relève ses ambitions pour le 1er semestre 2020/21 S1 2020/21: vise niveau ventes d'environ 79% comparé à période préc. vise marge Ebitda ajustée d'environ 15% S2: table sur croissance de 4%-8% des ventes SPI: - Achiko S1: perte de 5,04 mio USD (-1,11 mio) - Aryzta trouve un accord avec ses créanciers - Basilea débute les études sur le derazantinib contre le cancer de l'estomac - Dätwyler propose l'élection Martin Hirzel au conseil d'administration - Gurit décroche une commande de près de 130 mio CHF pour l'unité Kitting - Meyer Burger: Jürgen Schiffer reprend le poste de CFO au 1er octobre - Relief Therapeutics a encore levé 18 millions auprès de GEM - Départ prévu à la direction de Stadler PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Ascom: LOYS détient 3,07% après la dissolution du groupe - Autoneum: Norges Bank repasse sous la barre des 2,85% - Basilea: UBS annonce une participation de 10,11%/1,40% - Crealogix: Werner Dubach/Anne Keller Dubach portent leur engagement à 3,51% - Dufry: Blackrock repasse sous la marque des 3% - Mobilezone: Blackrock passe sous le seuil de 3% - Rieter: Credit Suisse Funds étoffe sa participation à 5,10% - SGS: Blackrock franchit la barre des 5% - SIG Combibloc: UBS Fund Management détient 3,18%, Blackrock 2,87%, - Sunrise: Norges Bank détient 4,88%, Blackrock 7,92% - Zur Rose: Norges Bank passe sous le seuil des 3% PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - Seco: CP PIB révisé (T1 1980-T2 2020), Berne - Nestlé: CP nouvel accélérateur de R&D à Konolfingen, Konolfingen DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - ras - international: - ras HORS DIVIDENDE DIVERS - ras DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0807 - USD/CHF: 0,9294 - future Conf: +35 pb à 171,99% (vendredi) - taux au comptant: -0,484% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,05% à 10'216 points - SLI (vendredi): -0,16% à 1'537 points - SPI (vendredi): +0,11% à 12'716 points - Dax (vendredi): -1,09% à 12'469 points - CAC 40 (vendredi): -0,69% à 4'730 points

awp-robot/sw/