Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - poursuite du rebond dans le sillage de Wall Street - SMI avant-Bourse: +0,26% à 10'335,81 points (08h00) - Dow Jones (lundi): +1,51% à 27'584 points - Nasdaq Comp (lundi): +1,87% à 11'118 points - Nikkei 225 (mardi): +0,00% à 23'512 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Nestlé mise sur les jeunes pousses pour conquérir le créneau végétarien - Roche: Sarepta revendique des progrès contre la myopathie de Duchenne - Siegfried reprend à Novartis deux sites espagnols d'encapsulage SPI: - Baloise acquiert une participation dans la plateforme Houzy - Basilea entame une étude de phase 2 pour le Lisavanbulin - CKW débloque 40 millions de francs suisses - Lelanché S1: perte nette -37,4 mio CHF (-33,7 mio) chiffre d'affaires 10,7 mio CHF (7,0 mio) - Perfect Holding S1: chiffre d'affaires 4,2 mio CHF (7,7 mio) résultat net 0,2 mio CHF (-0,6 mio) - Polyphor a finalisé l'accord avec Fosun Pharma pour le balixafortide - Stadler commande de 80 tramways pour Milan pour 172,6 mio EUR PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Procimmo Swiss Commercial Fund étoffe sa rentabilité annuelle ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Credit Suisse: Blackrock réduit légèrement son engagement à 4,92% - Dufry: Blackrock augmente sa participation à 3,62% - Mobilezone: Blackrock étoffe sa participation à 3,01% - SGS: Blackrock détient désormais une participation de 4,98% - Sunrise: Blackrock réduit sa participation à 7,83% PRESSE MARDI - RAS NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - SwissBanking: baromètre des banques 2020 (10h30, CP en ligne) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES CH: - RAS international: - RAS HORS DIVIDENDE - RAS DIVERS CH: - Swico: retour à la croissance pour les TIC en Suisse International: - Ruée mondiale sur les tests rapides pour lutter contre le coronavirus DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0783 - USD/CHF: 0,9242 - future Conf: +7 pb à 172,06% (lundi) - taux au comptant: -0,493% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,90% à 10'309 points - SLI (lundi): +1,67% à 1'563 points - SPI (lundi): +0,94% à 12'835 points - Dax (lundi): +3,22% à 12'871 points - CAC 40 (lundi): +2,40% à 4'843 points

awp-robot/