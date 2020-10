Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Tentative de rebond - SMI avant-Bourse: +0,23% à 10'210,40 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +1,20% à 27'782 points - Nasdaq Comp (mercredi): +0,74% à 11'168 points - Nikkei 225 (jeudi): +0,00% à 23'185 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Nestlé poursuit l'expansion de sa marque Purina aux Etats-Unis - Novartis offre un suivi de l'efficacité du Zolgensma contre l'AS de type 1 SPI: - CiCom a doublé sa perte au 1er semestre - Hochdorf: report du paiement pour la vente de Pharmalys - Meyer Burger finalise la cession de l'allemand Muegge - Nebag 9 mois: perte de 9,12 millions de francs suisses - The Native S1: chiffre d'affaires de 208'000 CHF (98,12 mio) résultat net -144'000 CHF (+288'000 CHF) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Firmenich inaugure une nouvelle usine à Genève - Procimmo Swiss Commercial Fund se transforme en Sicav - Goldbach élargit son portefeuille à deux publications alémaniques - Helvetica Property Investors prévoit une augmentation de capital - Migros veut se lancer sur le marché des aides auditives ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Comet: Norges Bank relève sa participation à 3,1% - Dufry: Blackrock recule à 2,79% - Sunrise: Norges Bank augmente sa part à 5,52% - Tecan: Norges Bank monte à 3,01% PRESSE JEUDI - RAS NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Indices PMI des directeurs d'achat septembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - RAS - international: - Japon: les grandes entreprises un peu moins déprimées HORS DIVIDENDE - RAS DIVERS - CH: - RAS - International: - Le Congrès américain adopte une mesure temporaire pour éviter le "shutdown" DEVISES/TAUX (08h13) - EUR/CHF: 1,0801 - USD/CHF: 0,9194 - future Conf: +4 pb à 172,15% (mercredi) - taux au comptant: -0,5% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,41% à 10'187 points - SLI (mercredi): -0,08% à 1'554 points - SPI (mercredi): -0,27% à 12'725 points - Dax (mercredi): -0,51% à 12'761 points - CAC 40 (mercredi): -0,59% à 4'803 points

