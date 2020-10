Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - marchés plombés par l'annonce de l'infection de Donald Trump et de son épouse - SMI avant-Bourse: -0,97% à 10'138,58 points (08h01) - Dow Jones (jeudi): +0,13% à 27'817 points - Nasdaq Comp (jeudi): +1,42% à 11'327 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,73% à 23'015 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Kühne+Nagel: signe un nouveau contrat de logistique en Irlande SPI: - Crealogix: les fondateurs placent des options sur 11,5% de leurs actions - HBM Healthcare attend un bénéfice net d'environ 441 mio CHF au 1er semestre - Varia: dividende 2020 au niveau de l'année d'avant au minimum prévoit une augmentation de capital dans un "futur proche" PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Volumes en hausse plus d'un tiers à la Bourse suisse en septembre - Ina Invest achète deux immeubles entièrement loués à Genève et Lancy ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS: Norges Bank relève sa participation à 3,0004% - Crealogix: Credit Suisse Funds porte son engagement à 3,02% - Crealogix: le fondateur veut placer 11,5% des actions, au prix de 135 CHF - Crealogix: les fondateurs veulent placer 11,5% des actions - Credit Suisse: Blackrock étoffe légèrement sa participation à 5,02% - Dufry: Goldman Sachs augmente sa participation à 5,41% - GAM: Schroders réduit son engagement à 4,873% - Nestlé: Blackrock annonce une participation de 4,97% - Santhera: JPMorgan détient 21,661% - SGS: Walter Scott & Partners renforce ses parts à 3,02% - Sunrise: Blackrock abaisse ses parts à 7,25% PRESSE VENDREDI - DKSH vise la croissance et l'excellence opérationnelle, selon son président NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - ràs lundi: - EMS-Chemie: chiffre d'affaires après neuf mois en 2020 mardi: - Aryzta: résultats de l'exercice 2019/20 - Sonova: journée des investisseurs - Dufry: AG extraordinaire sur augmentation de capital DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES CH: vendredi: - Le marché automobile recule moins vite en septembre lundi: l'OFS publie la statistique des nuitées en août - international: vendredi: - En septembre, la dette verte a battu tous les records HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS CH vendredi: - ràs international vendredi: - Donald Trump annonce qu'il a été testé positif au Covid-19 - prochaine échéance Eurex: 16.10.2020 Offre d'achat: - Sunrise: Liberty Global offre 110 CHF/action (11.9. - 8.10.) IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): - Société immobilière Epic Suisse (reportée à une date inconnue) décotation (annoncées): - Pargesa (date inconnue) - Sunrise (prévue à l'issue de l'offre de Liberty Global) DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0777 - USD/CHF: 0,9186 - future Conf: +19 pb à 172,34 (jeudi) - taux au comptant: -0,489% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,50% à 10'238 points - SLI (jeudi): +0,49% à 1'561 points - SPI (jeudi): +0,47% à 12'784 points - Dax (jeudi): -0,23% à 12'731 points - CAC 40 (jeudi): +0,43% à 4'824 points

