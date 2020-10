Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Le retour du président américain Donald Trump à la Maison Blanche après son hospitalisation pour cause de Covid-19 est accueilli avec soulagement par les marchés, levant des incertitudes sur la tenue de la prochaine élection. - SMI avant-Bourse: +0,19% à 10'322,89 points (08h01) - Dow Jones (lundi): +1,68% à 28'149 points - Nasdaq Comp (lundi): +2,32% à 11'332 points - Nikkei 225 (mardi): +0,50% à 23'429 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Sika renforce ses activités dans le mortier en Chine s'empare d'une usine de mortier en Chine (SUPPRIMER?) - Sonova: arrivée sur le marché chinois avec les appareils auditifs (SUPPRIMER?) CEO: activités en Chine en croissance SPI: - Aryzta 2019/20: chiffre d'affaires 2,9 mrd EUR (cons. AWP: 2,9 mrd) croissance organique des ventes -11,6% (cons. AWP: -12,4%) Ebitda 260 mio EUR (cons. AWP: 223,7 mio) BPA sous-jacent -1,8 cents (cons. AWP: -0,73 cents) résultats annuels 2019/20 supérieurs aux prévisions (SUPPRIMER?) 2020/2021: pas de feuille de route, reprise hésitante président: examinons toutes options stratégiques T4: croissance organique des ventes -26,2% (cons. AWP:-23,2%) - Blackstone nomme un directeur marketing/gestion d'actifs - Dufry: 75% à 85% de manque à gagner en juillet/août 67% des capacités rouvertes fin août précise les conditions de son augmentation de capital - BC de Zoug: Hanspeter Rhyner a été désigné comme directeur général - GLKB désigne Sven Wiederkehr au poste de CEO le CEO Hanspeter Rhyner partira au 30 avril 2021 - Leclanché décroche une commande auprès de Siemens Energy - Molecular Partners: efficacité constatée in vivo contre Covid-19 - Orell Füssli: désigne Reto Janser au poste de CFO dès juin 2021 - Santhera stoppe la phase III sur le Puldysa contre la DMD PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Medacta: Mawer Investment Management atteint le seuil des 3% - Siegfried: la fondation Ernst Göhner détient 6,57% - Sunrise: Norges Bank dispose de 5,06% - Tecan: Norges Bank franchit un cap, à 3,03% PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0780 - USD/CHF: 0,9149 - future Conf: -22 pb à 172,22% (lundi) - taux au comptant: -0,501% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,49% à 10'303 points - SLI (lundi): +0,75% à 1'574 points - SPI (lundi): +0,46% à 12'864 points - Dax (lundi): +1,10% à 12'828 points - CAC 40 (lundi): +0,97% à 4'872 points

