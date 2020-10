Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - porté par les marchés américains, qui ont clôturé dans le vert - SMI avant-Bourse: +0,22% à 10'293 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,43% à 28'426 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,50% à 11'421 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,18% à 23'605 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: statut de médicament prioritaire pour Iptacopan (LNP023) en Europe SPI: - Barry Callebaut inaugure un site en Equateur - DKSH a finalisé l'intégration d'Axieo en Australie et en Nouvelle-Zélande - Softwareone: procédure de livre d'ordre accélérée pour la vente d'actions Raiffeisen Informatik vend une part de 2,78% part de Raiffeisen Informatik sera vendue à 25,25 CHF par titre le flottant augmenté à 58% - Sunrise: Liberty Global détient une participation de 81,98% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Helvetica veut étoffer son Swiss Living Fund de 92 millions (SUPPRIMER?) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Achiko: Negma Group abaisse fortement à 6,92% - Adecco: Norges Bank remonte à 3,05% - Blackstone Resources annonce 38,286% en positions d'aliénation propres - Dufry: Advent se joint à un groupe et passe sous le seuil de 3% - Highlight E&E: Rolf Elgeti se renforce à 15,71% - LafargeHolcim: Blackrock rabote légèrement à 4,84% - Molecular Partners: Michael Stumpp annonce 3,003% après dissolution du groupe - Santhera: JPMorgan remonte à 22,997% - Swiss Re: Blackrock abaisse modestement à 5,22% - Zur Rose: UBS monte à 9,72% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - ras - international: - Japon: la consommation des ménages a encore nettement baissé en août - Chine: l'activité dans les services s'est accélérée en septembre HORS DIVIDENDE DIVERS - ras DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0780 - USD/CHF: 0,9156 - future Conf: +14 pb é 172,07% (jeudi) - taux au comptant: -0,476% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,81% à 10'270 points - SLI (jeudi): +0,85% à 1'578 points - SPI (jeudi): +0,76% à 12'818 points - Dax (jeudi): +0,88% à 13'042 points - CAC 40 (jeudi): +0,61% à 4'912 points

