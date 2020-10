Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - une ouverture positive est attendue, grâce aux poids lourds Roche et Nestlé - SMI avant-Bourse: +0,42% à 10'407,72 points (08h01) - Dow Jones (lundi): +0,88% à 28'838 points - Nasdaq Comp (lundi): +2,56% à 11'876 points - Nikkei 225 (mardi): +0,16% à 23'597 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Givaudan: Moody's confirme la note "Baa1" et la perspective "négative" - Nestlé détient 84% de l'américain Aimmune à l'échéance de l'offre - Roche lance le test de l'antigène COVID-19 pour le SRAS-CoV-2 SPI: - Achiko étoffe ses compétences - Relief Therapeutics et Neurorx annoncent des premiers résultats encourageants - Flughafen Zürich: -81,4% de passagers en moins en septembre sur un an - Peach Property: feu vert des actionnaires à une augmentation de capital émet un emprunt de plus 300 mio EUR PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Alcon: Capital Group passe au-dessous du seuil de 3% - Blackstone Resources: Brown Christopher détient des positions de 35,88% - Comet: Norges Bank accroît son engagement à 3,04% - Dufry: Blackrock détient 3,2%; Goldman Sachs 5,17% - Kuros: Incubation/Aldabra annonce une participation de groupe de 11,66% - SoftwareOne: Blackrock annonce une participation de 5,09% - Sunrise: Blackrock réduit son engagement à 5,09% - Swiss Re: Blackrock réduit son engagement à 5,22% PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - 22.10: Dormakaba (10,50 CHF) DIVERS - DEVISES/TAUX (8h11) - EUR/CHF: 1,0730 - USD/CHF: 0,9096 - future Conf: -31 pb à 171,59% (lundi) - taux au comptant: -0,487% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,43% à 10'364 points - SLI (lundi): +0,69% à 1'592 points - SPI (lundi): +0,49% à 12'948 points - Dax (lundi): +0,67% à 13'138 points - CAC 40 (lundi): +0,66% à 4'979 points

awp-robot/sw/