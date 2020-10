Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ouverture attendue en légère hausse, malgré la clôture dans le rouge de Wall Street mardi - SMI avant-Bourse: +0,12% à 10'349,16 points (08h01) - Dow Jones (mardi): -0,55% à 28'680 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,10% à 11'864 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,14% à 23'636 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - CS: Christian Meissner prend un poste de direction dans l'Investment Banking - Julius Bär: Christian Meissner quitte le conseil d'administration pour CS - Nestlé finalise la reprise d'Aimmune Therapeutics SPI: - Bossard 2020: objectif chiffre d'affaires entre 780 et 800 mio CHF T3: chiffre d'affaires 200,6 mio CHF (cons. AWP: 200,8 mio) - Karl Bohman rejoint la direction de Leclanché - Polyphor décroche une bourse de 18,44 mio USD de la part de Carb-X - SHL Telemedicine entame une collaboration avec l'américain Mayo Clinic - Sunrise: Liberty Global détient 81,98% de l'opérateur zurichois PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Comet: Norges Bank réduit son exposition à 2,99% - Dufry: Blackrock passe sous un seuil, à 2,49% - Interroll dispose en propre de 3,12% - Swissquote: Credit Suisse Funds franchit un seuil, à 3,01% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - DEVISES/TAUX (8h15) - EUR/CHF: 1,0747 - USD/CHF: 0,9150 - future Conf: +34 pb à 171,88% - taux au comptant: -0,488% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,27% à 10'336 points - SLI (mardi): -0,37% à 1'586 points - SPI (mardi): -0,27% à 12'913 points - Dax (mardi): -0,91% à 13'019 points - CAC 40 (mardi): -0,64% à 4'948 points

