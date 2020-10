Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Rebond technique attendu au lendemain d'un sérieux accès de faiblesse et dans le sillage d'un mouvement analogue outre-Atlantique. Les incertitudes sur l'évolution de la crise sanitaire risquent cependant de contrarier un rétablissement plus complet. - SMI avant-Bourse: +0,70% à 10'138,67 points (08h01) - Dow Jones (jeudi): -0,07% à 28'494 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,47% à 11'714 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,28% à 23'441 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Richemont: prévoit création d'un capital conditionnel et 22 mio d'actions A confirme son programme de loyauté pour ses actionnaires - Roche: franc et Pharma éclipsent la performance de Diagnostics sur 9 mois Chugai demande l'homologation au Japon de Risdiplam (SMA) Swissmedic homologue une combinaison avec Tecentriq - Temenos 2020: confirme viser une hausse d'au moins 13% des ventes EBIT à peu près stable par rapport à 2019 T3: chiffre d'affaires 213,5 mio USD (cons. AWP: 232,3 mio) revenus des licences 76,5 mio USD (cons. AWP: 94,8 mio) BPA 0,90 USD (cons. AWP: 0,97 USD) Ebit 83,5 mio USD (cons. AWP: 90,5 mio) SPI: - Addex: SIX clôt l'enquête, décide de ne pas poursuivre violations possibles - Conzzeta 2020: confirme objectifs, ventes nettement en dessous de 2019 bén. opérationnel à deux chiffres en millions confirmé 9 mois: chiffre d'affaires 905,4 mio CHF (cons. AWP: 870,1 mio) - VAT 2020: bén. net devrait être nettement supérieur à 2019 T3: entrées de commandes 156,4 mio CHF (cons. AWP: 181,6 mio) chiffre d'affaires 185,9 mio CHF (cons. AWP: 184,8 mio) T4: ventes entre 165 - 180 mio CHF attendu PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Manpower Group nomme Gianni Valeri directeur pour la Suisse ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Mobilezone: Blackrock relève ses parts à 3,07% - Schweiter: Credit Suisse Funds monte à 3,06% - Temenos: Blackrock augmente sa participation à 6,56% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0711 - USD/CHF: 0,9151 - future Conf: +33 pb à 173,01% (jeudi) - taux au comptant: -0,521% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -2,18% à 10'068 points - SLI (jeudi): -2,16% à 1'547 points - SPI (jeudi): -2,11% à 12'589 points - Dax (jeudi): -2,49% à 12'704 points - CAC 40 (jeudi): -2,11% à 4'837 points

awp-robot/sw/