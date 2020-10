Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Les indications préalables d'outre-Atlantique laissent augurer une entame de séance morose. La progression de la pandémie de corornavirus comme la multiplication des mesures de confinement alimentent un regain d'inquiétudes, tout comme les tergiversations partisanes aux Etats-Unis autour d'un nouveau paquet d'aides. - SMI avant-Bourse: -0,47% à 10'136,16 points (08h00) - Dow Jones (lundi): -1,44% à 28'195 points - Nasdaq Comp (lundi): -1,65% à 11'479 points - Nikkei 225 (mardi): -0,49% à 23'556 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Kühne CFO: premiers signes d'une normalisation à "pas feutrés" des marchés maintient l'objectif d'une marge de conversion de 16% d'ici 2022 aucun signe d'un arrêt complet dû à la pandémie T3: chiffre d'affaires net 5'031 mio CHF (5'238 mio) Ebitda 600 mio CHF (cons. AWP: 434 mio) Ebit 371 mio CHF (cons. AWP: 241 mio) bénéfice net 266 mio CHF (cons. AWP: 183 mio) produit brut 1'866 mio CHF (cons. AWP: 1'829 mio) - Logitech: objectif croissance 2020/12 relevé à 35-40% (10-13%) 2020/21: Ebit (non-GAAP) 700-725 mio USD (410-425 mio) s'adapte à la "nouvelle réalité" T2: chiffre d'affaires 1,26 mrd USD (cons. AWP: 846,0 mio) Ebit non-GAAP 354 mio USD (cons. AWP: 113,4 mio) bénéfice net 266,9 mio USD (72,9 mio) - UBS: s'attend à reprendre les programmes de rachat d'actions dès 2021 T3: résultat net 2'093 mio USD (cons. AWP: 1'551 mio) bénéfice avant impôts 2'578 mio USD (cons. AWP: 2'030 mio) produit d'exploitation 8'935 mio USD (cons. AWP: 7'738 mio) charges d'exploitation 6'357 mio USD (cons. AWP: 5'817 mio) ratio de fonds propres durs (CET1, plein. appliqué) 13,5% (13,3%) ratio de levier (CET1, plein. appliqué) 3,84% (3,91%) résultat avant impôts GWM 1'057 mio USD (cons. AWP: 917 mio) marge nette GWM 16 pb (15 pb) résultat avant impôts P&CB 335 mio USD (354 mio) résultat avant impôts IB 632 mio USD (cons. AWP: 287 mio) résultat avant impôts Asset Management 739 mio USD (124 mio) correctifs de valeurs sur risques de crédit 89 mrd USD résultat avant impôts Group Functions -184 mio USD (-200 mio) provisions de 1,0 mrd USD pour dividende 2020 provisions pour rachat d'actions dès 2021 à 1,5 mrd USD bénéfice avant-impôts 631 moi USD de la vente de Fondscenter bénéfice avant impôts de la vente Commodity-Index 215 mio USD avoirs sous gestion (AuM) 3807 mrd USD (fin juin: 3588 mrd) afflux nets dans Global Wealth Management (GWM) 1,4 mrd USD ratio coûts/revenus 70,4% (objectif: 75-78%) rendement des fonds propres (RoCET): 21,9% (obj. 12-15%) SPI: - Vifor: 100 mio USD de versement initial en liquide et 50 mio en participation accord de licence avec Cara Therapeutics - Aryzta: Veraison exige plus de clarté sur l'offre de reprise d'Elliott décale son assemblée générale, invoque un examen de ses options - Ascom décroche un contrat avec une clinique universitaire allemande - Burckhardt Compression: contrat sur 10 ans avec BW LNG pour 9 tankers GNL - Dottikon 2020/21: croissance attendue Dottikon propose fractionnement d'actions et augmentation de capital - Dufry: augmentation de capital, 42,97% des droits exercés prévoit d'émettre jusqu'à jusqu'à 24'696'516 actions - Helvetia conclut un partenariat avec l'IFJ - Kuros: 4,23 millions ou 50,2% des titres offerts ont été souscrits les titres non souscrits offerts à des investisseurs institutionnels produit brut de l'augmentation de capital de 18,6 millions de francs suisses - SPS: Rudolf Huber ne briguera pas de nouveau mandat en 2021 dividende 2020 inférieur à 2019, plombé par la pandémie impact coronavirus sur revenus locatifs plafonné à 15 mio CHF (20 mio) valorisation portefeuille +100 mio à 12,0 mrd CHF fin septembre - Zwahlen & Mayr introduit le chômage partiel PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Kuros détient 0,08%/83,06% en propre, Optiverder passe à 25,77% - Mobilezone: Blackrock franchit le seuil d'annonce de 3% - Nestlé: Blackrock franchit le seuil d'annonce de 5% - Relief Therapeutics rabote ses positions de vente, à 24,098% - Sunrise: Blackrock réduit son exposition à 4,7% - Temenos: BNP Paribas réduit son engagement à 8,53% - The Native: Aston Fallen détient 24,07% via FBNK - Vifor Pharma: Blackrock dispose de 5,02%, BNP Paribas de 8,13% PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - KOF Consensus Forecast DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: AFD: excédent commercial T3 8,2 mrd CHF (CVS) AFD: exportation septembre -2,1% réel sur un mois, nominal -1,9% (CVS) AFD: importations septembre +2,1% réél sur un mois, nominal +1,9% (CVS) AFD: exportation horlogères septembre 1,60 mrd CHF (nominal -12,0%) - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - DEVISES/TAUX (08h14) - EUR/CHF: 0,7145 - USD/CHF: 0,9098 - future Conf: -4 pb à 173,23% (lundi) - taux au comptant: -0,523% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -0,22% à 10'184 points - SLI (lundi): -0,03% à 1'568 points - SPI (lundi): -0,25% à 12'705 points - Dax (lundi): -0,42% à 12'855 points - CAC 40 (lundi): -0,13% à 4'929 points

awp-robot/sw/