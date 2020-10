Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - les investisseurs sur la retenue - SMI avant-Bourse: -0,22% à 9'967,69 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,35% à 28'211 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,28% à 11'485 points - Nikkei 225 (jeudi): -0,55% à 23'509 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Lonza injecte 85 millions pour augmenter sa production de capsules - Roche: coopération avec Atea Pharmaceuticals sur le Covid-19 - Sika: les objectifs de la "stratégie 2023" restent en vigueur croissance organique à deux chiffres en Chine ces derniers mois 2020: ventes attendues en légère baisse, Ebit stable 9 mois: chiffre d'affaires 5,81 mrd CHF (cons. AWP: 5,82 mrd) bénéfice net 561,5 mio CHF (cons. AWP: 506,5 mio) Ebit 797,4 mio CHF (cons. AWP: 728,3 mio) S2: l'Ebit doit nettement accélérer SPI: - Cembra: le CEO Robert Oudmayer va partir courant 2021 Susanne Klöss-Braekler et Martin Blessing proposés au CA 2020: table toujours sur résultat annuel solide - EFG: la décision de la Finma sur BSI n'a pas d'impact sur les résultats BSI: 70 mio CHF confisqués par la Finma au lieu de 95 mio - Huber+Suhner: 250 suppressions de postes d'ici mi-2021, 100 en Suisse table sur réduction des coûts de 15 à 20 mio CHF un site de production au Brésil sera fermé 2020: marge Ebit attendue au moins au niveau du S1 9 mois: chiffre d'affaires 563,3 mio CHF (cons. AWP: 565,9 mio) entrées de commandes 571,0 mio CHF (cons AWP: 577,8 mio) S2: les ventes attendues au même niveau qu'au S1 - Implenia: contrat de 132 millions pour un immeuble à proximité de Genève - Départ du directeur financier de Poenina - Santhera finalise une augmentation de capital - Stadler livre 22 rames Flirt au Portugal, volume 158 millions d'euros - Straumann intègre le scanner oral de 3Shape dans son propre logiciel - Varia confirme ses objectifs de dividende Properties veut vendre 11 biens immobiliers au T4 - Warteck Invest: autorisation de construire l'immeuble "Syd" - Züblin élit un nouveau représentant au conseil PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Solvalor 61: nette progression du résultat 2019/2020 ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS: Norges Bank monte à 3,11% - Aryzta: Blackrock abaisse sa participation à 2,88% - Ascom: Norges Bank recule à 2,94% - Bellevue: Hansjörg Wyss détient 9,66%, Bantleon passe sous 3% - Galenica: Norges Bank abaisse sa part à 2,98% - Peach Property: ZGB Capital annonce une part de 10,66% - Sunrise: Norges Bank recule à 2,88% - Swiss Re: Blackrock recule à 5,27% - Vifor Pharma: Blackrock augmente sa participation à 5,12% - Zur Rose: UBS passe à 10,5% PRESSE JEUDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - KOF: prévisions conjoncturelles d'automne (avec CP) - CS: CP "Global Wealth Report 2020" (en ligne) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: - Allemagne: le moral des consommateurs dévisse en novembre HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Dormakaba (10,50 CHF) DIVERS CH: - La crainte d'une faillite s'insinue dans l'esprit des CFO International: - Covid-19: une partie de l'Europe se barricade contre le virus DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0738 - USD/CHF: 0,9061 - future Conf: -42 pb à 172,37% (mercredi) - taux au comptant: -0,491% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -1,54% à 9'990 points - SLI (mercredi): -1,38% à 1'548 points - SPI (mercredi): -1,45% à 12'495 points - Dax (mercredi): -1,41% à 12'558 points - CAC 40 (mercredi): -1,53% à 4'854 points

