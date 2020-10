Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - une légère reprise des marchés est attendue après le fort repli de la veille - SMI avant-Bourse: +0,95% à 9'709,65 points (08h04) - Dow Jones (mercredi): -3,43% à 26'520 points - Nasdaq Comp (mercredi): -3,73% à 11'005 points - Nikkei 225 (jeudi): -0,37% à 23'332 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Clariant: impact Covid persistant au T4, moindre qu'au T3 objectifs moyen court inchangés CFO: arrivée du nouveau patron début 2021 programme efficience va apporter importantes économies en 2020 progresse dans la vente de l'activité Pigments T3: chiffre d'affaires 893 mio CHF (cons. AWP: 881 mio) Ebitda avant exceptionnels 137 mio CHF (cons. AWP: 151 mio) marge Ebitda 15,3 % (cons. AWP: 16,1 %) - CS: impact négatif des changes devisé à 103 mio CHF reprise programme de rachat d'action agendée à janvier 2021 rachat d'actions d'au moins 1,0 mrd en 2021 Clare Brady et Blythe Masters proposés au CA Joaquin J. Ribeiro, John Tiner, Urs Rohner se retirent du CA succession du président Urs Rohner réglée avant la fin de l'année CS 9 mois: rendement sur fonds propres durs (Rote) 9,8% CS CFO: pas de nouveaux cas pour les provisions pour risques juridiques passage de la comptabilité en dollars évalué CS T3: bénéfice net 546 mio CHF (cons. AWP: 620 mio) bénéfice avant impôts 803 mio CHF (cons. AWP: 943 mio) produit d'exploitation 5'198 mio CHF (cons. AWP: 5'316 mio) charges d'exploitation 4'301 mio CHF (cons. AWP: 4'160 mio) ratio de levier CET selon Bâle III à 4,5% (T2: 4,5%) ratio de fonds propres durs (CET1) 13,0% (T2: 12,5%) coûts de restructuration de 107 mio CHF bénéfice avant impôts Swiss UB 430 mio CHF (569 mio) bénéfice avant impôts IWM 215 mio CHF (515 mio) bénéfice avant impôts Asie-Pacifique 177 mio CHF (270 mio) afflux net d'argent frais 18,0 mrd CHF (T2: 9,8 mrd) bénéf. avant impôts Investment Bank 405 Mio CHF (310) avoirs sous gestion fin septembre 1478,3 mrd CHF (T2 1'443,4 mrd) prévisiosn pour risques de crédit 94 mio CHF (T2 296 mio) - Geberit: repli des recetttes compensé en partie au T3 2020: chiffre d'affaires attendu sous celui de 2019 marge cashflow opérationnelle attendu au dessus de 2019 flux de trésorerie opérationnelle au-dessus de 2019 9 mois: chiffre d'affaires 2,26 mrd CHF (cons. AWP: 2,19 mrd) Ebitda 726 mio CHF (cons. AWP: 685 mio) bénéfice net 504 mio CHF (cons. AWP: 473 mio) Ebit 613 mio CHF (cons. AWP: 572 mio) - Novartis: versement initial de 150 mio USD, 130 mio en paiements d'étapes rachète Vedere Bio - Roche: homologation en Chine pour une combinaison avec Tecentriq - Swisscom: Michael Rechsteiner proposé au conseil d'administration Eugen Stermetz désigné CFO dès le 1er mars 2021 2020: confirme obj. ventes d'environ 11,0 Mrd CHF objectif Ebitda inchangé à "environ 4,3 mrd CHF" confirme dividende de 22 CHF si obj. atteints 9 mois: chiffre d'affaires 8'201 mio CHF (cons. AWP: 8'144 mio) bénéfice net 1'166 mio CHF (cons. AWP: 1'098 mio) Ebitda 3'356 mio CHF (cons. AWP: 3'297 mio) SPI: - Aevis: replis des ventes partiellement compensé depuis le S2 pas d'arrêt d'activité pour les cliniques (Hubert) nouvelles règles de quarantaine favorables pour l'hôtellerie 9 mois: chiffre d'affaires 509,9 mio CHF (513,8 mio) T3: chiffre d'affaires +0,8% à 163,3 mio CHF - Baloise: nouvelle feuille de route 2022-2025 assurance-vie devrait contribuer 200 mio à l'Ebit par an 60 à 80% de l'afflux de liquidités destinés au dividende Baloise veut conquérir 1,5 million de nouveaux clients Baloise vise au moins 10 mrd CHF de nouveaux avoirs clients Baloise vise un afflux de liquidités de 2 mrd CHF dans la holding sur 4 ans - Dufry: Jose Antonio deputy CEO démissionne Salvatore Aricò désigné responsable organisation et transformation - HBM Healthcare Investments vend sa participation dans Westmed Holding Company - Molecular Partners 2020: enveloppe dépenses toujours entre 65 et 75 mio CHF 9 mois: perte nette 41,2 mio CHF T3: liquidités 133,8 mio CHF (fin S1: 64,4 mio) - Phoenix Mecano 2020: divisions montrent une amélioration résultat d'exploit. attendu entre 21-26 mio T3: chiffre d'affaires 196,2 mio EUR (cons. AWP: 161,0 mio) Ebit 14,9 mio EUR (cons. AWP: 6,4 mio) bénéfice net 10,2 mio EUR (cons. AWP: 2,8 mio) entrées de commandes 215,7 mio EUR (176,3 mio) - Polyphor: recrutement de patients bouclé pour une phase III sur balixafortide - SPS: les actifs immobiliers doivent étoffer l'Ebit de 30 mio d'ici 2025 prépare le lancement de fonds dès 2021, négociation avec la Finma - Sulzer: 80 mio CHF pour les restructuations en 2020 reprise en septembre après un été faible 2020: commandes org. entre 3 et 4% attendu contraction organique de -5% marge Ebitda attendu maintenant à 8,75% 2021: vise marge avant coronavirus 9 mois: entrées de commandes 2,61 mrd CHF (cons. AWP: 2,62 mrd) CEO: ne peut quantifier les pertes d'emplois au niveau mondial porte-parole: Chemtech moins d'emplois à la trappe en Suisse que prévu - Sunrise: UPC détient 96,48% selon le résultat provisoire définitif - Vaudoise prend une participation dans Cargo sous terrain PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Helvetica Swiss Living Fund récolte près de 57 millions de francs suisses ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Arbonia: Credit Suisse Funds s'empare de 3,04% - Cembra Money Bank: Norges Bank franchit un cap, à 3,13% - Evolva: Cologny Advisors (Camox) passe sous un seuil, à 2,99% - Mobilezone: Blackrock franchit un seuil, à 3,03% - Santhera dispose en propre de 8,46%/71,8% - Temenos: The Capital Group Companies réduit son exposition à 8,53% - Vaudoise prend une participation dans Cargo sous terrain PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - Bâloise: journée des investisseurs (en ligne, jus. 18:00) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: CF Parmelin: certaines branches vont souffrir des nouvelles mesures CF Parmelin: indépendants continuent à bénéficier indemnités perte de gain CS CFO: de nouvelles provisions pour risques de crédit ne sont pas exclues - international: HORS DIVIDENDE DIVERS -CH: - international: DEVISES/TAUX (8h20) - EUR/CHF: 1,0687 - USD/CHF: 0,9095 - future Conf: +45 pb à 172,87% (mercredi) - taux au comptant: -0,533% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -2,72% à 9'619 points - SLI (mercredi): -2,95% à 1'482 points - SPI (mercredi): -2,71% à 12'003 points - Dax (mercredi): -4,17% à 11'561 points - CAC 40 (mercredi): -3,37% à 4'571 points

awp-robot/sw/