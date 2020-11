Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - optimisme à quelques heures de l'élection présidentielle aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: +0,64% à 9'854,43 points (08h01) - Dow Jones (lundi): +1,60% à 26'925 points - Nasdaq Comp (lundi): +0,42% à 10'958 points - Nikkei 225 (mardi): +1,39% à xx points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Adecco: croissance septembre -14%, amélioration en octobre T3: croissance organique ajustée -15% (cons. AWP: -17,2%) chiffre d'affaires 4'835 mio EUR (cons. AWP: 4'788 mio) Ebita ajusté 220 mio EUR (cons. AWP: 148 mio) bénéfice net 80 mio EUR (cons. AWP: 63 mio) marge Ebita ajustée à 4,5% (4,9%) coûts de restructuration de 89 mio EUR marge brute bénéficiaire de 19,6% (19,4%) croissance organique ajustée en France -18% croissance organique ajustée en Suisse -24% - Julius Bär: les actionnaires ont approuvé le dividende de 0,75 franc SPI: - Addex T3: résultat net -3,3 mio CHF (-3,6 mio) liquidités 17,8 mio CHF (fin T2: 20,7 mio) - Aryzta: Cobas et Lodbrok opposés à réélection de certains administrateurs Lodbrok propose Gordon Hardie et Jörg Riboni comme administrateurs - Dufry 2020: table sur réduction des coûts de 1 mrd CHF 9 mois: chiffre d'affaires 2'074 mio CHF (cons. AWP: 2'134 mio) T3: croissance organique -79,7% (cons. AWP: -78,3%) - HBM: le conseil d'administration porpose l'élection d'Elaine Jones - Lem T2: rebond des entrées de commandes 2020/21: table sur baisse des ventes de 10% à 275-280 mio CHF marge Ebit attendue "proche de 20%" S1: chiffre d'affaires 144,1 mio CHF (cons. AWP: 148,5 mio) Ebit 28,3 mio CHF (cons. AWP: 26,7 mio) bénéfice net 23,4 mio CHF (cons. AWP: 22,1 mio) - LUKB: table sur bénéfice de 1,03 à 1,1 mrd CHF sur 2021-2025 ratio coûts-revenus max. à 50% sur période 2021-2025 2020: table sur résultat proche des 205 mio CHF de 2019 9 mois: bénéfice net 158,7 mio CHF (151,8 mio) résultat d'exploitation 181,0 mio CHF (177,1 mio) afflux net d'argent frais 1'316 mio CHF (640 mio) prend une participation de 30% dans Fundamenta Holding - Oerlikon: programmes de réduction des coûts en avance sur calendrier T3: entrées de commandes 518 mio CHF (cons. AWP: 559 mio) chiffre d'affaires 593 mio CHF (cons. AWP: 569 mio) Ebitda 92 mio CHF (cons. AWP: 64 mio) marge Ebitda 15,6% (cons. AWP: 11,4%) - Sunrise: UPC détient 96,60% selon le résultat final de l'offre de rachat - TX Group: Marcel Kohler démissionnera de la direction de 20 Minuten fin 2021 - Vifor: l'EMA va se pencher sur la demande d'homologation d'Avacopan - Wisekey prévoit de racheter l'entreprise allemande Arago - Ypsomed 2020/21: table sur légère hausse des ventes et de l'Ebit S1: chiffre d'affaires 199,3 mio CHF (cons. AWP: 197,5 mio) Ebit 8,3 mio CHF (cons. AWP: 7,8 mio) bénéfice net 6,5 mio CHF (7,6 mio) - Zehnder prend le contrôle du chinois Fortuneway PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Ascom: Luxempart détient toujours 4,07% - Cembra Money Bank: Norges Bank passe sous la barre des 3% - Dufry: FMR LLC détient 3,19%, Fidelity 3,02% - Evolva détient en propre 3,42% en positions d'achat - Galenica: Norges Bank monte à 3,03% - Hiag: UBS Fund Management détient une part de 4,26% - Idorsia: Johnson & Johnson (Cilag) recule à 23,26% - MCH: le groupe autour du canton de Bâle détient 71,31% - Mobilezone: Blackrock détient 2,97% - Orior: UBS Fund Management recule à 9,96% - Sunrise: Norges Bank recule à 2,84% - Tecan: Norges Bank passe sous la barre des 3% PRESSE MARDI - Julius Bär: le patron ouvert à de "grosses" acquisitions The Market NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - BC de Lucerne: CP T3 et nouvelle stratégie, Zurich DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE au 04.11: - Julius Bär (0,75 CHF) DIVERS - CH: ras - international: - Trump ou Biden? Les Américains aux urnes dans un pays sous tension DEVISES/TAUX (08h13) - EUR/CHF: 1,0706 - USD/CHF: 0,9178 - future Conf: +6 BP auf 172,70% (lundi) - taux au comptant: -0,508% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +2,13% à 9'792 points - SLI (lundi): +1,93% à 1'506 points - SPI (lundi): +1,87% à 12'218 points - Dax (lundi): +2,01% à 11'788 points - CAC 40 (lundi): +2,11% à 4'691 points

awp-robot/