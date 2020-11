Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Fébrilité et volatilité vont de pair mercredi matin, alors que la course pour la Maison Blanche se mue en coude à coude, avec une performance plus honorable que prévu pour l'actuel locataire. - SMI avant-Bourse: +0,12% à 10'015,48 points (08h01) - Dow Jones (mardi): +2,06% à 27'480 points - Nasdaq Comp (mardi): +1,85% à 11'161 points - Nikkei 225 (mercredi): +1,72% à 23'695 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - AMS: les actionnaires d'Osram donnent leur feu vert au contrat de rachat - SGS rachète le néo-zélandais Engineering Control Limited - Swiss Life: reprise du programme de rachat d'actions en janvier Tanguy Polet désigné CEO pour la France dès mars 2021 ratio de solvabilité attendu à 190% à fin septembre recettes de primes stables en Suisse hors effets uniques 9 mois: volume d'affaires 15,4 mrd CHF (cons. AWP: 15,4 mrd) commissions 1,4 mrd CHF (1,3 mrd) rendement net des placements non annualisé 1,4% (1,9%) afflux de capitaux de clients externes 3,8 mrd CHF SPI: - Banque Profil de Gestion 9 mois: perte nette 1,61 mio CHF (-1,02 mio) - Burckhardt 2020/21: objectifs confirmés, recettes 650 mio et marges stable 2022: chiffre d'affaires de 700 mio CHF S1: entrées de commandes 303,0 mio CHF (cons. AWP: 301,6 mio) chiffre d'affaires 295,2 mio CHF (cons. AWP: 293,7 mio) Ebit 26,0 mio CHF (cons. AWP: 22,5 mio) bénéfice net 19,0 mio CHF (cons. AWP: 17,2 mio) - Hiag vend un terrain à St. Margrethen à Stadler Rail - LLB: départ du président du conseil d'administration Georg Wohlwend procédure pénale contre le président sans lien avec la banque - Medacta propose d'élire le patron de Helsinn à son conseil d'administration - Schaffner 2019/20: embellie sur les recettes au second semestre recul marqué du résultat d'exploitation - Vontobel 2020: objectifs confirmés 9 mois: avoirs sous gestion 230,0 mrd CHF (fin juin: 218,6 mrd) bénéfice avant impôts supérieur à l'année précédente afflux d'argent net annualisé Wealth Management à 6% afflux argent net annualisé de 9% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Basilea: Norges Bank dispose de 3,01% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds passe sous un plancher, à 2,98% - Landis+Gyr: Franklin Resources dispose de 3,33% - Mobilezone: Blackrock atteint un seuil, à 3% - Temenos: BlackRock dispose au dernier pointage de 5,64% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - KOF: sondage conjoncturel octobre - KPMG: CP la clarté sur les pensions, Zurich - Burckhardt: journée des investisseurs (jus. 16:00) - Pargesa: résultats T3 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0665 - USD/CHF: 0,9162 - future Conf: -45 pb à 172,25% (mardi) - taux au comptant: -0,498% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +2,17% à 10'004 points - SLI (mardi): +2,47% à 1'544 points - SPI (mardi): +2,03% à 12'467 points - Dax (mardi): +2,55% à 12'089 points - CAC 40 (mardi): +2,44% à 4'806 points

awp-robot/sw/