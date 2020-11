Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - modérément positive, dans l'optique d'un dénouement favorable à Joe Biden - SMI avant-Bourse: +0,10% à 10'296,60 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +1,34% à 27'848 points - Nasdaq Comp (mercredi): +3,85% à 11'591 points - Nikkei 225 (jeudi): +1,73% à 24'105 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: Cosentyx présente une potentielle efficacité contre la synovite SPI: - Bobst: objectifs moyen terme confirmés, marge Ebit >8%, Roce >20% 2020: chiffre d'affaires visé de 1,3 mrd CHF, Ebit positif - Evolva: accélération de la demande au cours des derniers mois Gerhard Lobmaier désigné COO dès janvier 2021 2020: Ebitda entre -16 et -17 mio CHF - GLKB: Rolf Widmer et Roland Wickart rejoignent la direction générale - Klingelnberg: réaccélération des entrées de commandes depuis août prudemment optimiste pour l'après-crise S1: chiffre d'affaires 61,7 mio EUR (88,4 mio) Ebit -10,6 mio EUR (-10,0 mio) résultat net -10,9 mio EUR (-8,1 mio) - Kudelski: la filiale Nagra remporte un contrat auprès de Canal+ - Le président de LLB, Georg Wohlwend, visé dans une affaire de délit d'initié - MCH: assemblée générale extraordinaire agendée au 27 novembre - Meyer Burger désigne un patron pour Meyer Burger (Industries) - Obseva T3: perte nette 24,4 mio USD (-27,6 mio) liquidités de 50,6 mio USD (T2: 45 mio) - Relief Therapeutics: les études sur RLF-100 contre Covid-19 poursuivies - Sunrise 2020: objectifs confirmés, recettes 1,74-1,88 mrd, Ebitda 675-690 mio T3: chiffre d'affaires 471 mio CHF (474 mio) Ebitda ajusté 176 mio CHF (173 mio) bénéfice net 28 mio CHF (48 mio) - Valiant 2020: résulats comparable à 2019 9 mois: bénéfice net 87,6 mio CHF (86,5 mio) résultat d'exploitation 108,1 mio CHF (105,1 mio) produit d'exploitation 313,6 mio CHF (306,0 mio) - Züblin S1: revenus locatifs 4,7 mio CHF (4,7 mio) résultat net 2,0 mio CHF (4,4 mio) revenus d'exploitation 4,3 mio CHF (4,3 mio) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Swiss 9 mois: perte opérationnelle 414,7 mio CHF (489,6 mio) : chiffre d'affaires 1,54 mrd CHF (4,02 mrd) résultat opérationnel 414,7 mio CHF (489,6 mio) nombre de passagers transportés -69,8% à 4,3 mio en discussion pour d'autres mesures de réduction des coûts vise 1000 suppressions de postes sur deux ans la perte devrait se creuser davantage d'ici fin 2020 ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Molecular Partners: Camber Capital sous les 3%, Mark Lampert remonte à 8,04% - Adecco: Silchester International 4,95% - Lafargeholcim: Blackrock abaisse sa participation à 4,79% - Sunrise: Liberty Global dispose désormais de 96,6% PRESSE JEUDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - OFS: statistiques d'hébergement septembre - Bobst: conférence d'analystes et médias, Zurich - BNS: alloc. Andrea Mächler/Thomas Moser, apéro monétaire DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Seco: climat de consommation -13 points en octobre (juillet -12) - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - ras - international: - ras DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0695 - USD/CHF: 0,9116 - future Conf: +24 pb à 172,49% (mercredi) - taux au comptant: -0,506% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +2,83% à 10'287 points - SLI (mercredi): +2,36% à 1'580 points - SPI (mercredi): +2,69% à 12'801 points - Dax (mercredi): +1,95% à 12'324 points - CAC 40 (mercredi): +2,44% à 4'923 points

awp-robot/sw/