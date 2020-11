Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Vers un mouvement de consolidation au terme de cinq séances de hausse consécutives. L'incertitude persistante sur l'identité du prochain locataire de la Maison Blanche grève l'appétit des investisseurs pour le risque. - SMI avant-Bourse: -0,34% à 10'270,82 points (08h01) - Dow Jones (jeudi): +1,95% à 28'390 points - Nasdaq Comp (jeudi): +2,59% à 11'891 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,91% à 24'325 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - AMS T2: Ebit ajusté 60 mio USD T3: chiffre d'affaires 564 mio USD (645,0 mio) confirmé chiffre d'affaires (avec Osram) 1428 mio USD bénéfice net ajusté 11 mio USD Ebit ajusté 128 mio USD T4: objectif recettes 650 à 690 mio USD confirmé marge Ebit ajustée entre 24 et 27% - Novartis: échec du canakinumab contre le Covid-19 - Richemont: conclut un partenariat avec Farfetch et Alibaba Group investit 300 millions de dollars dans Farfetch S1: chiffre d'affaires 5,48 mrd EUR (cons. AWP: 5,14 mrd) Ebit 452 mio EUR (cons. AWP: 69 mio) bénéfice 159 mio EUR (cons. AWP: +5 mio) marge Ebit 8,3% (cons. AWP: 1,4%) croissance de 78% en Chine Trésorerie nette 2,11 mrd EUR (1,77 mrd) avant-Bourse: +4% SPI: - Aluflexpack: soutenu par les segments café/thé, alimentation animale, Pharma 9 mois: chiffre d'affaires 176,7 mio EUR (154,9 mio) - Aryzta: Luisa Delgado, Urs Jordi et Heiner Kamps nominés au conseil Armin Bieri ne brigue pas de nouveau mandat le conseil propose d'évincer Alejandro Legarda Zaragüeta - Asmallworld 2020: Ebitda attendu entre 1,3 et 1,5 million de francs suisses chiffre d'affaires attendu entre 11,5 et 12,0 millions - Basilea: l'antibiotique Zevtera homologué en Chine Gosun libère un versement d'étape de 3 millions de francs suisses - Banque Privée de Gestion veut fusionner avec One Swiss Bank One Swiss Bank reprend les affaires de Falcon Privatbank - Comet: la cession va légèrement améliorer la marge Ebitda cède des activités ebeam à Tetra Pak - IVF: dynamique encourageante observée en octobre 2020: Ebit entre 21 et 24 mio CHF (14,4 mio) - Private Equity Holding S1: perte de 12,2 mio EUR valeur nette d'inventaire en recul de 5,1% - Rieter conclut un partenariat stratégique avec WW Systems PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Nouveau responsable clientèle privée pour la Banque Migros ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Basilea: Norges Bank repasse sous un seuil, à 2,99% - Mobilezone: Blackrock dispose encore de 2,94% - Obseva: New Enterprise Associates s'empare de 7,62 % - Peach Property: Ares Management Corp. réduit son exposition à 55,13% - Tecan: Norges Bank franchit un seuil, à 3,03% - Zur Rose: UBS réduit son exposition à 10,26% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - BNS: réserves de devises à fin octobre - PEH: résultats S1 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0685 - USD/CHF: 09,9030 - future Conf: -25 pb à 172,24% (jeudi) - taux au comptant: -0,51% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,19% à 10'306 points - SLI (jeudi): +0,84% à 1'593 points - SPI (jeudi): +0,19% à 12'826 points - Dax (jeudi): +1,98% à 12'568 points - CAC 40 (jeudi): +1,24% à 4'984 points

