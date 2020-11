Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive, l'élection de Joe Biden a levé les incertitudes qui pesaient - SMI avant-Bourse: +0,99% à 10'424,36 points (08h01) - Dow Jones (vendredi): -0,24% à 28'323 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,04% à 11'895 points - Nikkei 225 (lundi): +2,12% à 24'840 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Julius Bär: provisions de 79,7 mio USD pour 2020 l'accord comprend une clause de 3 ans de non-poursuites parvient à un accord au USA autour du dossier FIFA - Vifor: accord de licence avec Angion dans la nephrologie - Ypsomed développe de nouveaux injecteurs avec SCHOTT et Lonza SPI: - DKSH désigne Sam Oh responsable information (CIO) - Obseva: le CEO Ernest Loumaye remplacé par Brian O'Callaghan - Orior 2020: objectifs confirmés 2025: augmentation continue de la rémunération des actionnaires ouverts pour acquisitions et partenariat - SIG Combibloc: le CEO Rolf Stangl se retire Samuel Sigrist désigné CEO - Swiss Steel veut améliorer ses fonds propres - Valora 2020: Ebit entre 10 et 15 mio CHF T3: Ebit 8,5 mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS: Norges Bank réduit son exportation à 2,59%, Blackrock à 4,72% - Landis+Gyr: Franklin Resources réduit son engagement à 3,22% - Santhera dispose en propre de 7,78%/85,05%; JPMorgan de 47,355% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Seco: taux de chômage octobre 3,2% (septembre 3,2%), CVS 3,3% (3,4%) - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - ras - international: - ras DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0693 - USD/CHF: 0,8988 - future Conf: 1 pb à 172,23% (vendredi) - taux au comptant: -0,516% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,16% à 10'323 points - SLI (vendredi): +0,33% à 1'599 points - SPI (vendredi): +0,07% à 12'835 points - Dax (vendredi): -0,70% à 12'480 points - CAC 40 (vendredi): -0,46% à 4'961 points

awp-robot/sw/