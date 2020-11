Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - léger rebond attendu à l'ouverture, Alcon en verve - SMI avant-Bourse: +0,38% à 10'400,26 points (08h01) - Dow Jones (mardi): +0,90% à 29'421 points - Nasdaq Comp (mardi): -1,37% à 11'554 points - Nikkei 225 (mercredi): +1,78% à 25'350 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Alcon T3: chiffre d'affaires 1,818 mrd USD (cons. AWP: 1,726 mrd) CA au T3 à taux de changes constants en recul de 1% sur un an priorité au capital d'exploitation, cash-flow et dépenses émission de 8 millions d'actions supplémentaires décidée 2020: prévision toujours pas possible à cause du coronavirus se rétablit nettement au 3e trimestre (SUPPRIMER?) T3: résultat opérationnel -129 mio USD (cons. AWP: -151 mio) résultat de base/action 0,39 USD (cons. AWP: 0,28) résultat/action -0,30 USD (-0,14 USD) rés. opérationnel de base 279 mio USD (cons. AWP: 206 mio) SPI: - Barry Callebaut 2019/20: volume de ventes -2,0% (cons. AWP: -2,5%) chiffre d'affaires 6,9 mrd CHF (cons. AWP: 6,96 mrd) Ebit 491,0 mio CHF (cons. AWP: 478 mio) bénéfice net 319,3 mio CHF (cons. AWP: 302 mio) dividende 22,0 CHF (cons. AWP: 25,20) 2019/20: bénéfice net 311,5 mio CHF (cons. AWP: 302 mio) départ du CFO Remco Steenbergen, Ben De Schryver lui succède confiant d'atteindre les objectifs stratégiques Gourmet & Spécialités ont poursuivi leur redressement - EFG: Spiro Latsis pas candidat pour un nouveau mandat d'administrateur départ du Chief Risk Officer Raj Singh fin décembre EFG nomme Ilan Hayim comme nouveau membre du conseil d'administration EFG porpose le versement de la deuxième tranche du dividende de 0,15 CHF EFG T3: afflux net de capitaux dans le haut de la fourchette de 4-6% visée masse sous gestion 151,3 mrd CHF - Implenia contracte un emprunt syndiqué pour 800 millions - LM Group: poursuite de l'érosion des affaires attendue pour la saison d'hiver liquidités suffisantes même en cas de détérioration de la situation 9 mois: chiffre d'affaires 115,2 mio EUR (258,5 mio) Ebitda des activités principales 7,4 mio EUR (56,5 mio) résultat net -30,1 mio EUR (20,6 mio) - Postfinance et Swissquote veulent lancer une app bancaire - Swiss Steel: concept de financement assuré jusqu'en 2025 T3: Ebitda ajusté -21,1 mio EUR (-32,9 mio) chiffre d'affaires 509,4 mio EUR (670,1 mio) résultat net -66,3 mio EUR (-419,9 mio) T4: poursuite de la reprise attendue dans le secteur automobile reprise hésitante attendue dans l'industrie des machines PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Capital Group détient 5,0439% en positions d'achat - Adecco: Norges Bank passe sous le seuil de 3% - Basilea: Norges Bank ramène sa participation sous la barre des 3% - Cembra Money Bank: Norges Bank détient 3,08% - Corr ABB détient 5,0439% en propres positions d'achat - Dätwyler: Pema Holding détient 78,31% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds franchit le seuil des 3% - Groupe Minoteries: Werner Minder élague sa participation à 0,046% - Santhera: JPMorgan détient 41,491% - SHL: Value Base Ltd détient 5,32% - Siegfried: Norges Bank passe sous le seuil de 3% - Temenos: Capital Group détient 4,99%, Blackrock 4,97% et Comgest Global 3,12% - Vifor Pharma: Blackrock passe sous la barre des 5% PRESSE MERCREDI - Coronavirus: le directeur du KOF plaide pour un recours aux crédits Covid-19 NZZ NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Finma: CP nouveau moniteur de risque (en ligne) - AFF/BNS: emprunt Confédération - résultat - Flughafen Zürich: statistiques octobre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: ras DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0819 - USD/CHF: 0,9151 - future Conf: -59 pb à 170,72% (mardi) - taux au comptant: -0,421% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,55% à 10'361 points - SLI (mardi): -0,43% à 1'622 points - SPI (mardi): -0,57% à 12'861 points - Dax (mardi): +0,51% à 13'163 points - CAC 40 (mardi): +1,55% à 5'419 points

awp-robot/sw/