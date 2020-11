Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Tendance à l'essoufflement au lendemain d'une journée faste et d'une clôture éclatée des indices à New York - SMI avant-Bourse: -0,30% à 10'500,68 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,08% à 29'398 points - Nasdaq Comp (mercredi): +2,01% à 11'786 points - Nikkei 225 (jeudi): +0,68% à 25'521 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Lonza et Fujifilm Cellular Dynamics étendent leur partenariat de production - Nestlé: Patrice Bula quitte la direction à fin février - Zurich: position en capital Z-ECM estimée à 110% (fin 2019 129%) prestations coronavirus, dégâts et accidents 450 mio CHF Zurich 9 mois: primes brutes non vie 27,3 mrd USD (26,4 mrd) équivalent de primes annuelles (APE) 2,57 mrd USD (3,17 mrd) SPI: - Aryzta: Gordon Hardie, Jörg Riboni et Hélène Weber-Dubi proposés au CA - Bâloise 2020: ratio de coûts pour dégâts dans le bas d'un couloir de 90-95% 9 mois: volume d'affaires 6,94 mrd CHF (7,37 mrd) volumes de primes non-vie 3,13 mrd CHF (2,87 mrd) primes vie 2,63 mrd CHF (3,34 mrd) primes à caractère d'investissement 1,18 mrd CHF (1,11 mrd) - Banque cantonale de Bâle-Campagne: S&P confirme sa note AA - Calida: l'AMF valide l'offre aux actionnaires de Lafuma - Flughafen Zürich: 486'616 passagers en octobre (-83,7% sur un an) le plancher du trafic aérien sera atteint durant l'hiver 2020: passagers totaux attendus autour de 8 à 9 millions - Kudelski renforce son partenariat avec Naxoo - Leonteq: Alessandro Ricci désigné responsable Investment Solutions - Metall Zug louera un terrain à SHL Medical qui en fera un pôle technologique - Entreprises responsables: Tamedia et Ringier songent à porter plainte - Wisekey signe un contrat avec l'argentin Bilwee PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Le patron de Helvetica Property s'occupe également des investissements ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Adecco: Norges Bank repasse un palier, à 3,22% - BVZ: Campden Development réduit son exposition à 9,9858% - Cembra Money Bank: Norges Bank passe sous un seuil, à 2,98% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - Cifi: CP étude sur les loyers et appartements vacants DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0790 - USD/CHF: 0,9168 - future Conf: +29 pb à 170,97% (mercredi) - taux au comptant: -0,377% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +1,66% à 10'532 points - SLI (mercredi): +1,34% à 1'644 points - SPI (mercredi): +1,52% à 13'056 points - Dax (mercredi): +0,40% à 13'216 points - CAC 40 (mercredi): +0,48% à 5'445 points

awp-robot/sw/