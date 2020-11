Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - La tendance positive observée sur les places asiatiques et américaines devrait gagner aussi leurs homologues européennes. Des indications conjoncturelles en provenance de Chine et du Japon doivent soutenir l'ambiance. L'effet "vaccin" ne - SMI avant-Bourse: +0,73% à 10'568,73 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +1,37% à 29'480 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,02% à 11'829 points - Nikkei 225 (lundi): +2,05% à 25'907 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: le CHMP recommande Xofluza pour le traitement de la grippe décroche une homologation en Suisse pour une combinaison de Tecentriq - Sonova: le marché va se redresser progressivement après la fin de la pandémie 2020/21: objectifs maintenus croissance des recettes à 4-8%, de l'Ebita de 20-30% le franc fort va entraver la croissance des revenus CEO: ajustements structurels et réductions de coûts en bonne voie des parts de marché seront gagnées grâce à la plateforme Paradise les prévisions prévoyaient déjà l'effet des mesures anti-Covid la reprise des activités d'implants cochléaires est la plus lente S1: chiffre d'affaires 1'069,6 mio CHF (cons. AWP: 1'060 mio) Ebita ajusté 174,3 mio CHF (cons. AWP: 156,4 mio) bénéfice net 123,2 mio CHF (cons. AWP: 112,6 mio) - UBS ne prévoit actuellement pas de licenciements, affirme son président - Vifor: nouvelles données sur le Ferinject contre les problèmes cardiaques SPI: - EEII subit un recul de la valeur nette d'inventaire au 3e trimestre - Landis+Gyr: la nouvelle CFO Elodie Cingari prend ses fonctions - Obseva: résultats positifs pour la validité du concept de OBE022 - Orascom DH: toujours pas de prévisions pour 2020 taux d'exploitation hôtelière à 47% à fin septembre 9 mois: produit total 260,4 mio CHF (325,2 mio) Ebitda ajusté 40,5 mio CHF (57,3 mio) résultat net -26,6 mio CHF (-7,9 mio) - Zehnder relève sa flexibilité financière avec une facilité de crédit PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Adecco: Invesco Limited franchit la barre des 3% - Aryzta: JO Hambro porte sa participation à 3,55% - Relief Therapeutics rabote sa propre participation à 4,371% - Siegfried: Norges Bank détient 2,98%, Blackrock 3,25% - Sunrise: Blackrock détient encore 0,03% - Swiss Re: Blackrock ramène sa participation à 5,33% - Temenos: Blackrock passe le seuil des 5% PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: - Chine: la consommation poursuit sa remontée post-Covid - Le Japon sort de la récession avec un PIB en fort rebond au 3e trimestre HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h10) -- EUR/CHF: 1,0807 - USD/CHF: 0,9123 - future Conf: 171,76% (vendredi) - taux au comptant: -0,462% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,03% à 10'493 points - SLI (vendredi): +0,13% à 1'636 points - SPI (vendredi): +0,01% à 13'017 points - Dax (vendredi): +0,18% à 13'077 points - CAC 40 (vendredi): +0,33% à 5'380 points

awp-robot/sw/