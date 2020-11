Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Regain de panique, au vu de la recrudescence des nouvelles contaminations aux Etats-Unis. La récente progression des indices implique par ailleurs un potentiel de consolidation non négligeable. - SMI avant-Bourse: -0,78% à 10'481,02 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -1,16% à 29'438 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,82% à 11'802 points - Nikkei 225 (jeudi): -0,36% à 25'634 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB: objectif de rendement de fonds propres à 15-20% croissance organique à 2/3, inorganique à 1/3 vise toujours taux de conversion de trésorerie de 100% progression bénéfice par action toujours supérieure aux ventes maintien visé du "Single A" rating économies de 500 mio USD avancées d'un an 2023: marge Ebitda entre 13 et 16% ajuste ses objectifs à moyen terme met en vente trois divisions, chiffre d'affaires de 1,75 mrd USD - Sika: le patron fidèle à ses objectifs durant la crise augmente sa capacité de production à Dubaï - VFMCRP et Fresenius Kabi étendent à la Chine le partenariat sur Veltassa SPI: - Cosmo étend la licence avec Dr. Falk Pharma pour le Rifamycin - Nebag atteint le cap des 20% dans Plaston - Wisekey finalise la première partie du rachat d'Arago - Ypsomed: partenariat avec Eli Lilly dans le domaine de l'insuline Eli Lilly prend en charge la distribution de l'"YpsoPump" aux USA dépôt de demande d'homologation aux USA agendé pour 2022 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Presse: Falcon Private Bank sous le coup d'une plainte pour blanchiment ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Achiko: Vicky Irawan détient 9,73%, Kenneth Ting 5,35% - AMS: Blackrock passe un cap, à 5,14% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds franchit un seuil, à 3,02% - Implenia: Credit Suisse Funds passe sous les 3% - Landis+Gyr: Norges Bank passe un cap, à 3,03% - Relief Therapeutics: Christopher Brown via GEM Global détient 54,8% - Santhera: Fabrice Evangelista réduit ses positions d'achat à 14,83% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - OFS: statistiques de production, commandes et chiffres - BAK: prévisions macro (en ligne) - ABB: journée des investisseurs (en ligne, jus 17:15) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: AFD: excédent commercial en octobre 2,87 mrd CHF (CVS) AFD: exportations horlogères 1,88 mrd CHF (nominal -7,1% sur un an) AFD: exportations octobre -0,4% nominal, -0,5% réel sur un mois (CVS) AFD: importations octobre -3,3% nominal, -3,4% réel sur un mois (CVS) - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h25) - EUR/CHF: 1,0797 - USD/CHF: 0,9111 - future Conf: +12 pb à 171,83% (mercredi) - taux au comptant: -0,461% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,01% à 10'564 points - SLI (mercredi): +0,08% à 1'656 points - SPI (mercredi): +0,00% à 13'090 points - Dax (mercredi): +0,52% à 13'202 points - CAC 40 (mercredi): +0,52% à 5'511 points

awp-robot/sw/