Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - On attend pas de grands mouvements au niveau de la Bourse suisse, l'appétit pour le risque étant faible en fin de semaine - SMI avant-Bourse: +0,08% à 10'499,20 points (08h01) - Dow Jones (jeudi): +0,15% à 29'483 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,87% à 11'905 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,42% à 25'527 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis obtient une licence exclusive pour Remestemcel-L de Mesoblast - Swiss Re: redressement de Corso sur la bonne voie prévoit un dividende stable ou en hausse a des provisions pour parer aux risques du Covid-19 ratio combiné chez Corso sous 98% en 2021 2021: ratio combiné P&C devrait s'améliorer en dessous de 96% confirme objectifs financiers et solide capitalisation SPI: - Aryzta se dote de directeurs général et financier ad intérim - Ascom obtient un crédit syndiqué de plus de 60 mio CHF avec plusieurs banques - Novavest: prix de souscription de 41,70 CHF/ action l'augmentation de capital - U-blox annonce le rachat du britannique Telit propose 2,50 GBP par titre, attend la réponse du conseil PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Commerce: plusieurs villes romandes unies contre les géants de la vente en ligne ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Achiko: Swis Merchant Group annonce une participation inférieur à 3% - Adecco: Norges Bank détient 2,87%, Invesco 2,996% - AMS: Blackrock annonce une participation de 4,67% - Peach Property: Universal-Investment abaisse sa participation à 1,85% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h15) - EUR/CHF: 1,0812 - USD/CHF: 0,9101 - future Conf: +28 pb à 172,10% (jeudi) - taux au comptant: -0,466% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,69% à 10'491 points - SLI (jeudi): -0,77% à 1'643 points - SPI (jeudi): -0,66% à 13'003 points - Dax (jeudi): -0,88% à 13'086 points - CAC 40 (jeudi): -0,67% à 5'475 points

awp-robot/sw/