Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - - SMI avant-Bourse: +0,20% à 10'512,80 points (08h01) - Dow Jones (mardi): +1,54% à 30'046 points - Nasdaq Comp (mardi): +1,31% à 12'037 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,50% à 26'297 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Clariant: prévoit de biffer 1000 postes supplémentaires le programme d'efficacité en cours déploie déjà ses effets réserve 70 millions pour le programme de restructuratrion - Nestlé vend Ynlu à Food Wise ne donne pas de détails financiers SPI: - Baloise investit dans la société allemande Ben Fleet Services (SUPPRIMER?) - Basilea: Pfizer décroche une extension d'homologation du Cresemba en Chine - DKSH élargit son partenariat avec P+G - EFG nomme Patrick Ramsey comme responsable Europe centrale et Moyen-Orient - La BC des Grisons féminise davantage son Conseil de banque - Implenia nomme Claudia Bidwell cheffe du personnel - Landis+Gyr: les actionnaires ont approuvé le versement d'un dividende - Leonteq: Fitch confirme le rating long terme "BBB-", perspective "stable" - Santhera finalise son augmentation de capital - SIG: reprend totalement une coentreprise au Moyen-Orient-Afrique effet positif sur la trésorerie et sur le bénéfice par action dès 2021 ventes de SIG Combibloc Obeikan en 2019/20 de 290 mio EUR, Ebitda 80 Mio financement par capital autorisé, trésorerie et facilités de crédit - U-Blox: actualisation des objectifs financiers dans un futur proche pas d'objectifs pour 2020 en raison de l'offre Telit reprise des activités dans tous les segments et industries PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Adecco: Norges Bank annonce 3,24% - Belimo: 1832 Asset Management remonte à 5,12% - LafargeHolcim: Desmarais/Frère via Elliot réduit à 7,58%, Blackrock 4,97% - Meyer Burger: UBS Fund Management franchit puis passe sous le seuil de 3% - Wisekey: Nice & Green réduit à 4,99% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - BC de Saint-Gall: CP tendance des placements (en ligne) - Indice CS-CFA novembre - U-blox: journée des analystes (dès...), Horgen DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: - Les Etats-Unis prêts vacciner 6 millions de personnes la première semaine DEVISES/TAUX (08h11) - EUR/CHF: 1,0847 - USD/CHF: 0,9113 - future Conf: -3 pb à 172,11% (mardi) - taux au comptant: -0,465% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,26% à 10'492 points - SLI (mardi): +0,40% à 1'653 points - SPI (mardi): +0,26% à 12'992 points - Dax (mardi): +1,26% à 13'292 points - CAC 40 (mardi): +1,21% à 5'558 points

awp-robot/sw/