Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Le SMI devrait démarrer sans direction claire jeudi, peu d'impulsions - SMI avant-Bourse: +0,18% à 10'506,80 points (08h01) - Dow Jones (mercredi): -0,58% à 29'872 points - Nasdaq Comp (mercredi): +0,48% à 12'094 points - Nikkei 225 (jeudi): +0,91% à 26'537 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Achiko contracte un convertible de 2,5 millions de dollars auprès de Yorkville option pour étendre le convertible à 9,5 mio USD - Autoneum 2020: chiffre d'affaires en recul de 20% en ML marge Ebit tout juste positive 2021: perspectives incertaines au S1 la production mondiale de véhicules inférieure à 2019 S2: chiffre d'affaires en recul de 5% en ML - BCV: Fabrice Welsch nommé responsable Division Asset Management et Trading - Burkhalter: la nouvelle société doit permettre sauver 90% des emplois crée une société de défaisance pour Elektrizitäts AG EAGB - Carlo Gavazzi: 2020/21: le confinement va se refléter dans les résultats S1: chiffre d'affaires 69,3 mio CHF (75,8 mio) Ebit 5,3 mio CHF (5,3 mio) bénéfice net 3,1 mio CHF (3,3 mio) entrées de commandes 68,8 mio CHF (75,8 mio) ventes en Asie-Pacifique +5,7% - Comet: cession d'ebeam finalisée 2020: chiffre d'affaires entre 385 et 395 mio CHF marge Ebitda entre 13% et 14% anticipe des résultats en hausse pour 2020 (SUPPRIMER?) avant-Bourse: +3,2%, journée des investisseurs - EPH a vu ses revenus locatifs baisser sur les neuf premiers mois de l'année - BNS: le CF a réélu les membres de la direction générale PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Siegfried: Norges Bank franchit un cap, à 3,12% - Tecan: Norges Bank passe sous un seuil, à 2,98% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - OFS: baromètre de l'emploi au T3 - Comet: journée des investisseurs (en ligne) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h15) - EUR/CHF: 1,0825 - USD/CHF: 0,9082 - future Conf: +7 pb à 172,22% (mercredi) - taux au comptant: -0,467% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,03% à 10'488 points - SLI (mercredi): -0,14% à 1'651 points - SPI (mercredi): -0,01% à 12'991 points - Dax (mercredi): -0,02% à 13'290 points - CAC 40 (mercredi): +0,23% à 5'571 points

awp-robot/sw/