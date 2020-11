Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - - SMI avant-Bourse: -0,54% à 10'444,55 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,13% à 29'910 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,92% à 12'206 points - Nikkei 225 (lundi): -0,79% à 26'434 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse Real Estate Fund Global sera liquidé SPI: - Achiko va émettre un convertible de 2 millions avec Negma - Dottikon ES: Le patron de veut rester seul maître à bord feu vert des actionnaires à l'augmentation de capital PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Aluflexpack: FIL Limited réduit à 4,7% - Basilea: Norges Bank annonce 3% - Tecan: Norges Bank relève légèrement à 3,02% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail octobre - KOF: baromètre conjoncturel - EPH: CC augmentation de capital et stratégie DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Chine: l'activité manufacturière accélère en novembre Japon: la production industrielle a augmenté plus que prévu en octobre HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: ras - international: Covid-19: les USA se préparent à une flambée de cas après Thanksgiving DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0806 - USD/CHF: 0,9033 - future Conf: +9 pb à 172,59% (vendredi) - taux au comptant: -0,485% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,03% à 10'501 points - SLI (vendredi): +0,20% à 1'654 points - SPI (vendredi): +0,15% à 13'041 points - Dax (vendredi): +0,37% à 13'336 points - CAC 40 (vendredi): +0,56% à 5'598 points

