AMBIANCE - La Bourse suisse risque de tergiverser dans les premiers échanges jeudi, tiraillée entre les espoirs suscités par l'imminence de la disponibilité d'un vaccin contre le Covid-19 et les craintes liées à la dégradation de l'économie mondiale sous l'impact de la seconde bague. - SMI avant-Bourse: -0,10% à 10'425,43 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +0,20% à 29'884 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,05% à 12'349 points - Nikkei 225 (jeudi): +0,03% à 26'809 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Lafargeholcim investit en Inde dans la récupération de chaleur - A coups de milliards, Nestlé veut reverdir ses affaires d'ici 2050 SPI: - Arbonia reprend 65% des actions de Webcom Management qu'il ne détient pas PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Gategroup finalise l'chat des activités européennes de catering de Lufthansa ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Achiko: Mark Angelo annonce une participation de 7,06% via YA II - Adecco: Norges Bank abaisse sa participation à 2,99% - Aluflexpack: The Capital Group réduit ses parts à 4,99% - Landis+Gyr: Norges Bank augmente son engagement à 3,05% - SIG Combibloc: Fahad al Obeikan annonce une participation de 5,4577% - Swiss Re: Blackrock réduit son engagement à 4,76% - Temenos: Capital Group Companies réduit sa participation à moins de 3% - The Native annonce des positions de vente propres de 30,94% - U-blox: Credit Suisse augmente son exposition à 6,4% - Varia: le groupe de lock-up Stoneweg Asset Mgt annonce une part de 12,5% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - Raiffeisen: CP prévisions PIB (en ligne) - ZKB: perspectives des marchés en 2021 - Also: journée des investisseurs (en ligne, jus. 17:00) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h10) EUR/CHF: 1,0830 - USD/CHF: 0,8936 - future Conf: +3 pb à 172,54 (mercredi) - taux au comptant: -0,504% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,13% à 10'435 points - SLI (mercredi): -0,50% à 1'642 points - SPI (mercredi): -0,13% à 12'961 points - Dax (mercredi): -0,52% à 13'313 points - CAC 40 (mercredi): +0,02% à 5'583 points

