Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Poids lourds pharma et valeurs bancaires soutiennent l'ambiance en ce début de semaine. Les investisseurs risquent de demeurer sur la retenue, au terme d'une semaine difficile. Le rebond des exportations chinoises constitue une nouvelle encourageante. - SMI avant-Bourse: +0,19% à 10'384,23 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,83% à 30'218 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,70% à 12'464 points - Nikkei 225 (lundi): -0,76% à 26'547 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - SIX prend participation dans Custodigit, coentreprise de Swisscom et Sygnum - Novartis: des études confirment l'avantage de Kymriah pour certains lymphomes présente de 1ères données de l'étude REACH3 avec Jakavi - Roche: des données avec Venclexta confirment l'efficacité pour la CLL effets bénéfiques de Hemlibra contre l'hémophilie de type A confirmés effets positifs de Polivy avec Mabthera/Rituxan contre lymphome - Sika annonce des investissements à Guin SPI: - Aryzta: les directeurs Tony Murphy et John Heffernan démissionnent l'activité Pizzas en Amérique du Nord vendue à Brynwood Partners confirme nouvelle offre d'Elliott à 0,80 CHF - Bâloise: le président Andreas Burckhardt se retire Thomas von Planta désigné nouveau président Von Planta va poursuivre la stratégie - Burkhalter sauve les 175 emplois d'Elektrotechnik AG EAGB à Bâle - Igea Pharma: contrat pour la distribution en gros d'un test d'Alzheimer - MCH: fin de l'émission des droits préférentiels pour l'augmentation de capital - Relief: quota de patients atteint pour une étude contre le Covid-19 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Adecco: Norges Bank abaisse sa participation à 2,79% - Highlight E&E: Igor Migushov détient 4,7% - SIX prend une participation dans Custodigit, cofondée par Swisscom et Sygnum - The Native: Aston Fallen monte à 32,78% - U-blox: Sumitomo Mitsui recule à 2,85% PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - OFS: statistiques d'hébergement octobre et saison d'été - CafetierSuisse: CP marché suisse et prix du café - BNS: réserves de devises à fin novembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h11) - EUR/CHF: 1,0809 - USD/CHF: 0,8915 - future Conf: +39 pb à 173,36% (vendredi) - taux au comptant: -0,539% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,21% à 10'365 points - SLI (vendredi): +0,16% à 1'631 points - SPI (vendredi): +0,21% à 12'889 points - Dax (vendredi): +0,35% à 13'299 points - CAC 40 (vendredi): +0,62% à 5'609 points

awp-robot/sw/