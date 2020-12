Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ouverture attendue sans réelle tendance en attendant les annonces des régulateurs sur les vaccins - SMI avant-Bourse: +0,27% à 10'423,83 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,23% à 29'999 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,54% à 12'406 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,39% à 26'653 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB se dote d'une nouvelle responsable des ressources humaines - Novartis: l'Europe approuve l'anticholestérol Leqvio - Roche lance la commercialisation du test antigénique SARS-CoV-2 - Zurich Insurance: prix de l'activité dommages de Metlife de 3,94 mrd USD l'opération doit augmenter les flux de primes l'opération doit contribuer dès la 1ère année opération doit apporter rendement capitaux de 10% dès 2023 s'empare de l'assureur dommages américain MetLife SPI: - Aevis Victoria: rachète l'hôtel Schweizerhof à Zermatt l'hôtel Schweizerhof doit générer 15 mio CHF de recettes prix de vente du Schweizerhof 63,2 mio CHF acquisition partiellement financée par nouvelles actions - Highlight E&E lève 5,4 millions de francs suisses avec son augmentation de capital - Leclanché: construction d'une installation photovoltaïque dans les Caraïbes projet devisé à 70 mio USD - Medartis nomme Dirk Kirsten chef des finances - Polyphor obtient une subvention supplémentaire de 2,3 mio USD de CARB-X - SHL: feu vert à l'octroi d'options au directeur général - SIX donne son feu vert à la décotation de Sunrise PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Axpo propose l'élection du sénateur thurgovien Jakob Stark au conseil ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Adecco: Norges Bank annonce une participation de 2,64% - Orell Füssli: Dieter Meier abaisse sa participation à 14,9949% - Schweiter: UBS Fund Management augmente son engagement à 3,004% - Siegfried: Norges Bank porte son engagement à 3,03% - Tecan: Norges Bank réduit sa participation à 2,93% - Temenos: BlackRock augmente sa participation à 5,07% - VZ Holding: Mawer Investment Management réduit son engagagement à 2,899% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - BNS: investissements directs 2020 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE - aujourd'hui: Datacolor (7,00 CHF) DIVERS - CH: ras - international: - Le duo franco-britannique Sanofi/GSK prend du retard dans la course au vaccin DEVISES/TAUX (08h12) - EUR/CHF: 1,0768 - USD/CHF: 0,8856 - future Conf: +37 pb à 170,77% (jeudi) - taux au comptant: -0,546% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,33% à 10'396 points - SLI (jeudi): -0,50% à 1'631 points - SPI (jeudi): -0,32% à 12'924 points - Dax (jeudi): -0,33% à 13'296 points - CAC 40 (jeudi): +0,05% à 5'550 points

awp-robot/