Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive, vaccin et plan de relance aux Etats-Unis, - une inconnue: la Fed - SMI avant-Bourse: +0,48% à 10'390,54 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +1,13% à 30'199 points - Nasdaq Comp (mardi): +1,25% à 12'595 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,26% à 26'757 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Lonza: partenariat avec Aurinia étendu au voclosporin - Novartis: un comité FDA recommande une extension d'indication pour Entresto iptacopan (LNP023) désigné percée thérapeutique par la FDA SPI: - Baloise et la caisse de pension de la Ville de Bâle nouent un partenariat - BKB: Kristyna Ters et Mathis Büttiker élus au conseil de banque - Georg Fischer acquiert le brésilien FGS Brasil Indústria e Comércio - Orell Füssli parachève la mue de ses maisons d'édition - Sensirion a investi 4 millions dans Maxwell Biosystems - V-ZUG 2020: résultat d'exploitation nettement supérieur à 2019 a esquivé au 2e semestre l'essentiel des obstacles liés à la pandémie PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Mettler Toledo prépare la transition à sa direction générale - Rothschild & Co acquiert Banque Pâris Bertrand - Le fonds Swisscanto Real Estate acquiert deux immeubles ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Aryzta: Veraison réduit son engagement à 4,46% - Evolva dispose en propre de 3,33% en positions d'achat - Novavest: Credit Suisse Funds franchit un seuil, à 3,31% - U-blox: Robeco s'enfonce sous les 3% - Wisekey: Global Tech Opportunities s'empare de 22,96% PRESSE MERCREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - ras - international: - Royaume-Uni: l'inflation ralentit nettement à 0,3% en novembre sur un an (ONS) - Rechute surprise des exportations japonaises en novembre HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - Coronavirus: la ministre zurichoise de la santé veut des mesures - international: - La Fed clôt sa dernière réunion de 2020 dans un climat d'incertitudes - Coronavirus: le vaccin de Biontech sera importé en Chine DEVISES/TAUX (xxhxx) - EUR/CHF: 1,0770 - USD/CHF: 0,8852 - future Conf: +5 pb à 170,99% (mardi) - taux au comptant: -0,547% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,31% à 10'341 points - SLI (mardi): -0,01% à 1'627 points - SPI (mardi): -0,19% à 12'877 points - Dax (mardi): +1,06% à 13'363 points - CAC 40 (mardi): +0,04% à 5'530 points

awp-robot/sw/