Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Nonobstant un léger accès de faiblesse attendu dans les premiers échanges, l'ambiance demeure détendue en cette fin d'année, assurent des courtiers. Une consolidation n'est pas exclue au terme d'une semaine porteuse et le "jour des quatre sorcières" risque d'amener son lot de volatilité. - SMI avant-Bourse: -0,06% à 10'533,79 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,49% à 30'303 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,84% à 12'765 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,16% à 26'763 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: la filiale Sandoz décroche une homologation au Canada pour Hyrimoz - SGS: actions rachetées pour un total de 169,3 mio CHF finalise son programme de rachat d'actions - Sika étend sa collaboration avec l'américain Cidra Concrete Systems SPI: - BLKB: filiale en ligne indépendant et sans garantie bancaire le CFO sortant Kumbartzki quittera la direction générale à mi-2021 - BLKB: Luca Pertoldi, membre de la direction de la BKB, nommé CFO - Bobst et SEI Laser concluent un accord de coopération reprend le reste de Mouvent AG de Radex - Cosmo: départ du COO Giuseppe Cipriano pour fin 2020 - Hochdorf cède l'allemand Marbacher Ölmühle - Implenia cède l'autrichien Tüchler Ausbau - Landis+Gyr conclut un partenariat stratégique avec Google - Mobilezone: refinancement de crédits bilatéraux finalisé nouveau crédit-cadre syndiqué de 140 mio CHF - Plazza: marche des affaires 2020 conforme aux expectatives 2020: résultat opérationnel attendu à 19 mio CHF (2019: 18,9 mio) 2021: regardons toujours l'avenir avec optimisme jusqu'ici épargné par les conséquences de la crise de Covid-19 - Relief Therapeutics: toutes les propositions passent la rampe à l'AG - Romande Energie annonce une réorganisation de sa direction - U-Blox: le régulateur britannique prolonge le délai de l'offre pour Telit - Zehnder 2020: ventes attendues entre 613 et 618 mio EUR Ebit attendu entre 49-51 mio EUR (2019: 42,1 mio EUR) objectif stratégique de marge Ebit de 8% à portée S2: chute des recettes liées à la Covid moindre qu'au S1 - Zwahlen&Mayr: départ de Luigi Mion et Eric Aigroz à fin avril PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Arbonia: Credit Suisse Funds passe sous la barre des 3% - Implenia: Norges Bank détient 3% - Lem: Invesco ramène son engagement sous le seuil de 3% - Novavest: Joseph Safra passe sous 3%, Bank Safra détient 7,53% - Santhera: JPMorgan abaisse ses positions d'achat à 25,007% - V-Zug: Vontobel Fonds Services AG détient 3,0087% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - BNS: balance des paiements au T3 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0838 - USD/CHF: 0,8844 - future Conf: +72 pb à 170,85% (jeudi) - taux au comptant: -0,53% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,80% à 10'540 points - SLI (jeudi): +0,81% à 1'659 points - SPI (jeudi): +0,82% à 13'113 points - Dax (jeudi): +0,75% à 13'667 points - CAC 40 (jeudi): +0,03% à 5'549 points

awp-robot/sw/