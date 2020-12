Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - les investisseurs peu rassurés par la nouvelle variante du coronavirus - SMI avant-Bourse: -0,80% à 10'439,98 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -0,41% à 30'179 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,07% à 12'756 points - Nikkei 225 (lundi): -0,18% à 26'714 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Lonza agrandit l'usine de Viège avec deux nouvelles lignes de production - Nestlé: Palforzia contre les allergies aux arachides approuvé dans l'UE - Roche: Faricimab remplit les objectifs de l'étude de phase III - SGS: Ryobi Geotechnique a réalisé des recettes de 41 mio SGD en 2020 prend le contrôle de Ryobi Geotechnique International SPI: - La BC de Glaris et Valora approfondissent leur collaboration - Relief Therapeutics: Chris Stijnen nommé directeur comemrcial - Straumann: extension des droits de distribution pour le scanner Medit PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Santhera: JPMorgan réduit ses positions d'achat à 24,715% - Zur Rose: UBS annonce 7,72%/0,05% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE 05.01.2021: - Barry Callebaut (22,00 CHF) DIVERS - CH: - Swissmedic autorise un premier vaccin contre le coronavirus - la Suisse coupe les liaisons aériennes avec le Royaume-Uni - international: - ras DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0810 - USD/CHF: 0,8864 - future Conf: - taux au comptant: -0,533% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,16% à 10'524 points - SLI (vendredi): -0,23% à 1'655 points - SPI (vendredi): -0,07% à 13'104 points - Dax (vendredi): -0,27% à 13'631 points - CAC 40 (vendredi): -0,39% à 5'528 points

awp-robot/