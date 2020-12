Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ambiance tiraillée entre plan de relance US et craintes sur le virus - SMI avant-Bourse: -0,20% à 10'382,93 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,67% à 30'016 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,51% à 12'808 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,33% à 26'525 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse doit renforcer sa politique de lutte contre le blanchiment - Roche: feu vert de l'EMA pour le Phesgo contre le cancer du sein SPI: - Cassiopea: Pierpaolo Guzzo succède à Chris Tanner comme CFO - EPH a finalisé son augmentation de capital, le flottant se monte à 20% - MCH: Bâle-Ville reprend les parts de Bâle-Campagne et détient 30,21% - Mobilezone a vendu sa filiale en Autriche - Swiss Steel: Liwet a obtenu le blocage de l'augmentation de capital PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Alpiq conclut un accord amiable avec Bouygues Construction, fin du litige - La BC de Zurich réserve 300 millions de prêts aux PME ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Ci Com: IFM Independent/Herculis rabote sa participation à 7,27% - Landis+Gyr: Deutsche Bank détient 3,02% via DWS - MCH: Bâle-Ville reprend les parts de Bâle-Campagne et détient 30,21% - Rapid Nutrition: IFM Independent Fund Management détient 4,12% - SHL détient 50,87% en propres positions de vente - Zur Rose: UBS détient 7,11%/0,05% PRESSE MERCREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - ras - international: - ras DIVERS - CH: - Coronavirus/Culture: manifeste envoyé à Berne pour défendre les indépendants - international: - USA: Trump rejette le plan de relance du Congrès et le qualifie de "honte" - Brexit: accord Canada/Royaume-Uni pour éviter les droits de douane DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0826 - USD/CHF: 0,8880 - future Conf: -11 pb à 170,64% - taux au comptant: -0,543% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,95% à 10'403 points - SLI (mardi): +1,10% à 1'642 points - SPI (mardi): +0,95% à 12'979 points - Dax (mardi): +1,30% à 13'418 points - CAC 40 (mardi): +1,36% à 5'467 points

