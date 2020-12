Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - les investisseurs rassurés par la ratification du plan de soutien économique aux Etats-Unis et la signature de l'accord sur le Brexit - SMI avant-Bourse: +0,49% à 10'462,73 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,23% à 30'199,87 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,26% à 12'804,73 points - Nikkei 225 (lundi): +0,74% à 26'854 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Clariant: Sabic dépose ses demandes pour l'AG Sabic propose durée maximale de mandat au CA de 12 ans SPI: - CFT nomme Mike Anderson membre du comité exécutir du groupe - Comet Group nomme Keighley Peters au poste de CIO - Baisse de 80% des passagers aux aéroports de Genève et Zurich PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Ascom: Loys Investement passe sous 3% - Bobst: le groupe d'actionnaires JBF Finance détient 53,44% - Coltene: Credit Suisse passe sous 3% - Coltene: UBS passe sous 3% - EPH: Valartis Property Holding détient 4,9275% en positions d'achat - MCH: diverses annonces de participation après augmentation de capital - Phoenix Mecano: J.Safra Sarasin Investmentfonds monte à 5,05% - Poenina: Jean Claude Bregy meldet détient 21,1% - SHL: diverses annonces de participation après l'augmentation de capital - Tecan: Norges Bank détient 3,04% - Zehnder: Graneco détient une participation de 51,3% PRESSE LUNDI - Audemars Piguet veut recruter 250 collaborateurs NZZ NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: - Japon: la production industrielle a calé en novembre HORS DIVIDENDE 05.01.2021: - Barry Callebaut (22,00 CHF) DIVERS - CH: - Les Suisses veulent plus de services publics numériques (sondage) - international: DEVISES/TAUX (08h09) - EUR/CHF: 1,0872 - USD/CHF: 0,8895 - future Conf: -63 pb à 170,01% (mercredi) - taux au comptant: -0,541% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,08% à 10'412 points - SLI (mercredi): +0,34% à 1'647 points - SPI (mercredi): +0,13% à 12'995 points - Dax (mercredi): +1,26% à 13'587 points - CAC 40 (jeudi): -0,1% à 5'522 points

awp-robot/